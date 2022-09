“No sé cómo voy a quedar”: La nueva cirugía estética que se hizo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera se retirará el exceso de piel de sus ojos por medio de un procedimiento llamado blefaroplastia. Foto: Instagram - Instagram

El reconocido intérprete de música popular, Jhonny Rivera, anunció a sus seguidores de Instagram que estaría por fuera de sus redes sociales por unos días, mientras pasa la recuperación de una cirugía que se haría a primera hora de este lunes.

De acuerdo con lo que publicó en sus historias, el cantante se sometería a una intervención quirúrgica en sus ojos, por lo que no “estaría físicamente” presente en su cuenta de Instagram, como es recurrente verlo.

¿Cuál es la cirugía que se hizo Jhonny Rivera?

Durante la noche de este domingo, el cantante pereirano comunicó qué estaría en el quirófano muy temprano este lunes en Bogotá, para hacerse una blefaroplastia.

“Bueno mi gente, ya casi se llega el momento, mañana a las 7 a.m. entro a cirugía, entonces me voy a ir despidiendo ahorita porque creo que no me vuelven a ver la cara hasta que no esté recuperado un poquito, pues, yo no sé con qué aspecto voy a quedar, solo sé que me voy a hinchar y que me voy a poner morado”, dijo Jhonny Rivera por medio de sus historias de Instagram.

A pesar de que el cantante dijo que estaría en el proceso de recuperación, no dudo en darle un estatus de su salud y estado actual después de la cirugía, a todos sus seguidores, pues después de pasar por el quirófano, subió una historia donde se le veía con unas gafas negras y con su rostro algo hinchado por el procedimiento.

A su lado estaba su hermana Julieta Rivera, quien lo está acompañando en la transición después de su cirugía y quien él mismo calificó como “su enfermera”.

Aprovechó también para darles las gracias a sus seguidores y a las personas que han estado preguntando por su estado de salud. “Gracias a todas las personas que han estado pendientes ahí y me dejan mensajes muy bonitos. Muchas gracias a todos”, afirmó el cantante.

¿Qué es la blefaroplastia?

De acuerdo con lo que menciona la Clínica Mayo en su portal web, este procedimiento es un “tipo de cirugía que extirpa el exceso de piel de los párpados”, que normalmente es causado por el paso de los años y el estiramiento de la piel y la debilitación de los músculos del rostro.

Además de ser un procedimiento estético, muchas veces este exceso de piel puede causar problemas en la visión periférica de los pacientes.

¿Qué pasó con ‘Valentino’?

Jhonny también aprovechó el momento para comunicar a sus seguidores que su caballo ‘Valentino’, a quien rescató hace varios días, sería operado este jueves 08 de septiembre. El caballo, que también se ha llevado parte del protagonismo por estos días en sus redes sociales, tendrá que pasar por una cirugía riesgosa en la que se espera que su pata izquierda quede recta y pueda caminar sin menos esfuerzo en la finca donde reside actualmente.