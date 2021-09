París Rodríguez, confeccionando el sueño de la moda

Estar en la Semana de la Moda de Nueva York es un sueño para cualquier amante de las pasarelas y qué decir para un diseñador, pues en ese momento la ilusión se convierte en realidad. Ese fue el regalo que recibió París Rodríguez, una diseñadora colombiana a quien, sin planearlo, le llegó la invitación para presentar sus colecciones en una de las pasarelas más importantes del mundo.

“El New York Fashion Week ha creído en mí como nunca nadie lo ha hecho en toda mi carrera; para mí, eso ha sido algo maravilloso”, relata la diseñadora.

“Fueron quince minutos para esta entrevista; como buena colombiana, no dejé de hablar. Fue muy poquito tiempo, pero ahí les conté toda mi trayectoria, lo que estoy haciendo y hasta dónde quiero llegar”.

Después de esa diminuta conversación, París Rodríguez recibió una respuesta que ni su versión más optimista hubiera contemplado. “La persona que me aprobó me dijo: ‘Tú estás más que lista, tienes que estar aquí con nosotros. Te pongo el reto de que lo hagas y aquí estamos corriendo con todo’”.

Este año, la Semana de la Moda de Nueva York tiene el gran desafío de realizar los desfiles de manera presencial, y sus actividades se llevarán a cabo del 8 al 12 de septiembre. Durante este tiempo, la colombiana será parte de la inauguración de la pasarela en los nuevos tiempos de pandemia.

“Me siento muy bien, muy orgullosa, porque veo cómo todos estamos haciendo muchas cosas. Después de la pandemia, la moda ha cambiado, porque ya es algo más de uso diario, más temporal. Ya nos están mirando más a los diseñadores, porque la gente quiere comprar más con conciencia. Siento que es una gran oportunidad para todos y para el país, porque muchas más personas pueden llegar a tocar esas puertas”, cuenta convencida París Rodríguez.

Sobre la emoción de estar en uno de los eventos más importantes de la moda, la diseñadora cuenta: “Yo estaba hablando con la directora del New York Fashion Week y le decía que era muy chévere que estuviera mirando a Colombia y conociendo su talento. Ese es un gran paso para apoyar a otros diseñadores. Creo que estamos armando un grupo para ayudar a otros y que a futuro puedan conquistar otras plataformas; que no solo tengan visibilidad en nuestro país, sino que exporten”.

Para Rodríguez, este no es un logro individual, pues detrás de su llegada a Nueva York para abrirse camino en el exterior están su equipo, sus raíces y, por supuesto, esa patria que representa con orgullo: Colombia.

“Todas las personas que están a mi alrededor. Para mí, es como mostrar las capacidades que tiene nuestra cultura y nuestra gente para salir adelante. Tenemos demasiado potencial para mostrar. Eso es lo que va a estar bajo los parámetros de mi diseño, de lo que yo justifico, leo y estudio. Nueva York es una ciudad que me inspiró demasiado, pero realmente ahora quiero mostrar a mi país”.

Aunque ella no quiere dar detalles, porque tiene la ilusión de sorprender al público, no ha podido ocultar la gran exaltación que siente al inspirarse en una colección que seguro mostrará las artesanías, las telas y los colores inspirados en el entorno en el que nació y creció. Los motivos para elaborar su colección estaban tan claros como el hecho de que no terminaría pronto su trabajo y le esperaba una labor ardua y dispendiosa.

“Ya veníamos trabajando mucho, teníamos cosas creadas desde antes. Muy pronto les iremos mostrando procesos previos al show. Por ahora, no queremos mostrar mucho, ya que deseamos que sea una gran sorpresa. Busco que mi país esté representado muy bien y lo más lindo de todo es que todos han estado dispuestos a ayudarme. Gente que está en sus propias compañías de acabados y terminaciones dice que va a ayudarme y asumir el reto conmigo”.

La gran fiesta de la moda, considerada incluso como una patronal estadounidense, ha intentado expandir su universo a uno más democrático, donde diseñadores de diferentes lugares tengan cabida. Tanto así que podría pasar a denominarse American Collections Calendar. ¿Pero qué tanto se necesita tener para lograr un espacio en el aclamado podio de la moda? En esta oportunidad, el regreso de la semana de la moda culminará con la Met Gala, que se suele celebrar en mayo, pero que en esta oportunidad se realizará el 13 de septiembre.

“El desarrollo es bastante largo. Para presentar una colección debes contar con equipo de diseño, antes se debe tener una investigación sobre las telas. Luego tienes que hacer todo lo del diseño, corte de tela y demás. Establecer cómo lo vas a producir y contactar a las compañías es otro proceso, hasta que finalmente llega a producción. El número de personas que voy a necesitar depende de cómo vaya creando la colección, porque yo puedo decir que quiero un vestido de una forma, pero ahí entra en las decisiones si lo voy a hacer a mano o lo voy a industrializar”.

París Rodríguez ya obtuvo la aprobación para convertirse en una de las primeras colombianas en llegar a una pasarela de alta costura internacional. “He trabajado en otras compañías. No solo me he dedicado a la alta costura, sino a otras marcas más comerciales. Yo he explicado cómo producir prendas en volúmenes, porque es muy lindo hacer un vestido divino, pero cómo hago para repetir eso 10.000 veces o cómo lo voy a hacer comercial, cómo voy a hacer para trabajar con la gente que está conmigo para que todos evolucionemos también”.

De esta forma, Rodríguez sigue materializando un sueño que en sus inicios, hace un poco más de diez años, era apenas una visión. “Tengo una foto en Times Square en una vitrina y le decía a mi tía: ‘Algún día voy a estar acá’, y aquí estoy como parte del Fashion Week de Nueva York”.