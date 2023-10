Periodista denuncia extorsión con sus fotos íntimas: “Las autoridades sabían”

Laura Camila Vargas es creadora de contenido en sus redes sociales sobre temas de política. Foto: @lauracamilavargas96

La periodista digital Laura Camila Vargas contó en sus redes sociales la manera como fue víctima de extorsión, luego de que le robaran su celular. Además denunció a las autoridades por no prestarle apoyo, a pesar de tener conocimiento sobre el tema.

A la joven, quien cuenta con cerca de 50 mil seguidores en su Instagram, le raparon el bolso cerca de su vivienda en un parque de Usaquén, luego de haber sido víctima de otro robo en menos de un mes. “Una moto intentó atropellarme y otra me rapó el celular de las manos” agregó. Luego relató el modus operandi de un supuesto comprador del teléfono hurtado, como se lee el algunos mensajes.

“Boqueé el Iphone, en modo perdido, por la noche el ladrón comienza a escribirle a mi mamá. Nos comenzó a extorsionar que iba a publicar en mis redes varios nudes míos si no le daba el código para desbloquear. Y comenzó a enviarle las fotos íntimas a varios contactos, al menos a 15 personas, ejerciendo una violación a mi intimidad y una violencia machista, a mi parecer”, aseguró la creadora de contenido.

En el video se ven las capturas de pantalla con algunos mensajes amenazantes. “Sé que usted es la mamá de Laura, la dueña del celular 15 pro. Mira, la verdad a mí no me interesa nada de lo que tenga ese teléfono, yo solo soy un comprador. Si no desvinculan el teléfono subiré unas fotos de su hija y no creo que les guste”, dice uno de los textos en los que da un tiempo de dos minutos para que desbloqueen el celular.

Las autoridades tendrían conocimiento

Al no acceder a la petición, la creadora de contenido cuenta que el hombre entonces le pidió $2,5 millones de pesos a cambio de regresarle el teléfono. A lo que habría accedido por la información valiosa que tenía en el celular y con la finalidad de que capturaran al estafador. Sin embargo al poner en alerta a la autoridades habla de una supuesta negligencia por parte de algunos funcionarios. “En el Gaula Jhon Pulido y en la Fiscalía María Fernanda Garavito”, indicó.

“Me dijeron que no me podían ayudar porque yo dizque había entrado a negociar por el celular. La Fiscalía también sabía porque había puesto el denuncio y tampoco me ayudaron. Quedaron de enviarme el número del cuadrante de la zona donde me iba a encontrar con el ladrón y jamás me enviaron nada. Los llamé, les pedí que me hicieran acompañamiento, que montaran un operativo, pero todo eran trabas y excusas. Al final, me dejaron sola”, explicó la joven periodista.

Vargas concluye diciendo que fue a hacer el intercambio sola hasta el lugar pactado, donde le entregó $200 mil pesos menos de lo previsto, motivo para que el ladrón volviera a amenazarla aludiendo que iba a “publicar sus fotos por deshonestos”.