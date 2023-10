Se vende identificación carcelaria del rapero 2Pac

El 1 de diciembre de 1994 fue condenado por abuso sexual en primer grado a 18 meses y 4 años a prisión. Sin embargo, Suge Knight, CEO de la disquera que había fundado el mismo Tupac, acordó una fianza de $1.4 millones de dólares para ser liberado el 12 de octubre de 1995. Foto: Moments in Time

Uno de los raperos más recordados de la nación norteamericana vuelve a ser noticia un mes después de que la investigación de su muerte se abriera y arrestaran al presunto responsable de su deceso. Tupac Shakur, más conocido por su nombre artístico como 2Pac, estuvo en prisión durante nueve meses después de haber sido condenado por abuso sexual. Artículos personales que usó durante este lapso, se están vendiendo.

Le recomendamos: Arkano sobre su vuelta a las batallas de freestyle: “No fue el regreso soñado”

Se trata de la tarjeta de identificación que usó durante su estancia en la cárcel después de haber perdido su cédula original junto al formulario que rellenó para requerir el documento. Además, también está a la venta una fotografía inédita del registro policial para su ingreso.

Los artículos tienen un estimado de $75.000 dólares ($304.237.500 COP) y $35.000 dólares ($141.977.500 COP) respectivamente. La venta se está realizando por medio de la página de coleccionistas Moments in Time.

Más sobre Entretenimiento J Balvin le respondió a seguidor que lo criticó por sus nuevas canciones Un seguidor de J Balvin comentó en las redes del cantante que su música ya no era la misma desde que Feid, otro cantante de reguetón, dejó de componerle sus canciones Leer más J Balvin le respondió a seguidor que lo criticó por sus nuevas canciones Shakira sorprendió a Carlos Vives en pleno concierto: así fue el emotivo momento El 28 de octubre, la cantante colombiana llegó de sorpresa al escenario donde se presentaba su compatriota, quien cantaba su popular colaboración “La Bicicleta”, en el Kaseya Center en Miami. Leer más Shakira sorprendió a Carlos Vives en pleno concierto: así fue el emotivo momento

Durante su instancia en la cárcel, el rapero publicó su tercer álbum Me Against The World, grabado semanas antes de que entrara a cumplir su condena en el Centro Correccional de Clinton, ubicado en el estado de Nueva York. El disco permaneció en la lista Billboard en el primer puesto en ventas durante cuatro semanas. Actualmente, es considerado como una obra maestra, de las más influyentes para la cultura Hip Hop.

Tupac y sus problemas con la ley

A pesar de ser recordado con cariño por cientos de oyentes, la realidad es que Tupac estaba lejos de ser una persona moralmente correcta. Durante sus 25 años, tuvo distintos altercados con la ley. Incluso, una vez en el año 1993 en Atlanta se registró un tiroteo con dos policías, pero los oficiales tuvieron que retirar los cargos por agresión, ya que las armas que las armas que utilizaron durante el suceso eran robadas.

En ese mismo año, en abril, fue condenado por delito menor después de ser acusado de haber arrojado un micrófono e intentar pegarle con un bate de béisbol al rapero Chauncey Wynn durante un concierto en la Universidad Estatal de Michigan. Fue condenado a 30 días de cárcel.

Su muerte estuvo también relacionada con nexos criminales. Después de que salió de la cárcel, a los siete meses de ser liberado, fue asesinado en la ciudad de Los Ángeles después de asistir a un combate de boxeo entre Mike Tyson versus Bruce Seldon. Fue impactado por cuatro balas, una dándole a su pulmón derecho.

Según distintas hipótesis de la policía y otros testigos que decían haberse movilizado en el carro desde donde se efectuaron los disparos, se trataba de un conflicto entre pandillas. El pasado 29 de septiembre fue arrestado Duane Davis, presunto asesino del rapero.

Leer más: Sospechoso del asesinato del rapero Tupac Shakur fue arrestado en Las Vegas