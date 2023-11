Pirry habla del accidente doméstico que casi le cuesta la vida

Pirry ya se había referido antes sobre el accidente sin dar muchos detalles. Esta es la primera vez que habla sobre lo sucedido. Foto: Instagram @pirryoficial

“Afortunadamente y gracias al universo, mi hermana había venido a visitarme ese día. Llegó como a los 15 minutos de la caída y me encontró. Ella me decía que de mi cabeza salían chorritos de sangre. Casi me encuentran muerto”, relata Guillermo Prieto, más conocido como Pirry. El periodista es distinguido por sus reportajes y actividades de alto riesgo, sin embargo, esta vez no fue por alguno de estos hobbies que su vida estuvo en peligro.

Le podría interesar: Diez canciones para recordar a Joe Arroyo

A pesar de que no especifica la fecha exacta en la que se desarrolló el accidente, cuenta que fue este año cuando, en medio de la reparación en el baño, la escalera en la que se apoyó se deslizó gracias a que estaba soportada sobre una toalla. La caída le dejó una herida en el parietal derecho y tuvo que recibir 22 puntos sutura. “Cuando desperté y vi la magnitud de la herida, me di cuenta de lo fácil que se te puede ir la vida. No tienes que estar haciendo un deporte extremo. A uno, a veces, se le va la energía y la vida pensando no en lo que uno podría tener o lograr, sino en lo que no se tiene”.

El boyacense comenta que el golpe fue tal que perdió la memoria y no tuvo consciencia de lo ocurrido hasta horas después, razón por la cual tuvo que someterse a varias revisiones médicas. “Yo no me acuerdo de nada, tengo memoria como hasta un día y medio después, ya en el hospital. Me hicieron un TAC, me hicieron una serie de exámenes. Ahora el neurocirujano me pidió otros exámenes, entre esos un electroencefalograma”.

Más sobre Entretenimiento Los Rabanes, banda de rock panameña, se presentará en Bogotá: fecha y boletas La agrupación, ganadora de un Premio Grammy Latino, llegará a la capital colombiana en el marco de su gira “Entre Ron y Tequila Tour”. Leer más Los Rabanes, banda de rock panameña, se presentará en Bogotá: fecha y boletas “DQE Tour”: Quevedo anuncia su concierto en Colombia El cantante español anunció este miércoles que realizará su próxima gira, en donde se presentará inicialmente en tres ciudades: Miami (Estados Unidos), San Juan (Puerto Rico) y Bogotá (Colombia). La venta de la boletería comienza este 1 de noviembre. Leer más “DQE Tour”: Quevedo anuncia su concierto en Colombia

Pirry escribió en la descripción del vídeo que la razón por la cual decidió compartir esta historia fue a raíz de la muerte de la actriz Alejandra Villafañe, deceso que le hizo pensar en la fugacidad de la vida y en lo poco que se agradece tener salud.

“Mi propósito es menos látigo, menos autocompasión, más empatía y más agradecimiento sin perder la rebeldía cuando es justa”. Mientras relata la anécdota, comenta que antes del incidente se lamentaba constantemente sobre las implicaciones de tener 53 años y no tener una pareja, señalando la soledad que esto supone. A pesar de ello, alienta a la audiencia a apremiar lo que se tiene, reconociendo que aunque la vida es injusta, es necesario tomar las riendas de ella porque puede durar poco. “Si usted se puede levantar hoy y tiene salud, usted puede lograr cualquier cosa y eso hay que agradecerlo”.

Sobre su estado de salud comenta que aún está a la espera de algunos resultados, pero que tiene fe de que todo salga bien, aunque se hayan presentado “un par de episodios raros” desde el suceso.

Leer más: ¿Por qué Piqué no habla de Shakira? Esto dijo el exfutbolista