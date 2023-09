Policía acudió a la casa de Britney Spears por video bailando con cuchillos

Abogado y equipo de seguridad de Britney Spears confirmaron que la artista se encuentra bien. Foto: Agencia Bangshowbiz

Esta semana el nombre de Britney Spears se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que la artista publicara un video en su cuenta de Instagram en el que aparece bailando mientras sujeta dos cuchillos en sus manos. En la descripción de la publicación, Spears escribió: “¡¡¡Empecé a jugar en la cocina con cuchillos hoy!!!”.

Lea: Bad Bunny es acusado de evadir impuestos en Perú.

Rápidamente, el video empezó a ser tema de conversación entre los internautas y seguidores de la cantante. En especial porque a muchos les preocupó el hecho de que “la princesa del pop” pudiera hacerse daño con estos objetos afilados.

Tanta fue la preocupación, que Britney tuvo que editar el mensaje de su publicación y explicar que los cuchillos no son de verdad. “¡No te preocupes, no son cuchillos de verdad! ¡¡¡Halloween es pronto!!!”, afirmó. Sin embargo, esto no bastó, porque el miércoles 27 de septiembre, la policía del condado de Ventura, en California, llegó hasta su residencia para revisar que estuviera bien, pues las autoridades señalaron que recibieron una llamada de una persona cercana a la cantante, que manifestó su inquietud por el comportamiento de la mujer.

Dean Worthy, capitán de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventur, dijo a CNN que aunque “algunos podrían decir que simplemente ella (Spears) está expresando su libertad creativa, y otros podrían argumentar que esto es peligroso y que hay un problema de seguridad o de salud mental”, decidieron verificar el bienestar de la artista.

Más noticias de Entretenimiento “Sweet Sounds Of Heaven”, canción de Rolling Stones con Lady Gaga y Stevie Wonder La banda de rock estrenó una nueva canción previo al lanzamiento de su álbum “Hackney Diamonds”, el próximo 20 de octubre. Leer más “Sweet Sounds Of Heaven”, canción de Rolling Stones con Lady Gaga y Stevie Wonder Luis Alfonso se enteró de la muerte de su abuelo justo antes de subir al escenario Minutos antes de ser galardonado en los Premios Mi gente, el artista se enteró de esta noticia que conmocionó al público. Leer más Luis Alfonso se enteró de la muerte de su abuelo justo antes de subir al escenario

De acuerdo con Worthy, enviaron a un sargento que ya ha tenido contacto con Spears. Al llegar a su vivienda, el uniformado habló con el jefe de seguridad de la estrella del pop, a quien le “explicó que había acudido basándose en información de que [Spears] podría estar experimentando una posible crisis de salud mental o en peligro de autolesionarse”, dijo el capitán al medio ya citado.

También puede leer: Ellie Goulding visitó Colombia y pidió cuidar la Amazonía: “Es parte vital”.

El miembro de seguridad le aseveró que Britney estaba fuera de peligro y que no quería que la policía estuviera en su propiedad. Las autoridades también lograron comunicarse con el abogado de la artista, quien “le explicó que acababa de hablar con la cantante” y “le aseguró que no había problemas con la señora Spears de tipo mental, físico o de otra clase”.

¿Qué dijo Britney Spears?

En las últimas horas, Spears compartió un video en su cuenta de Instagram, en la que nuevamente se le ve bailar con los cuchillos. En esta ocasión, la artista decidió emitir un mensaje para sus seguidores, en el que explicó el origen de esos objetos que causaron polémica.

“Sé que asuste a todos con la última publicación, pero estos son cuchillos falsos que mi equipo alquiló en la tienda Hand Prop en LA. Estos no son cuchillos de verdad. Nadie tiene que preocuparse o llamar a la policía”, manifestó la artista, quien dijo que el baile estuvo inspirado en Shakira.

“Estoy tratando de imitar a una de mis artistas favoritas: Shakira...¡Una actuación en la que me inspiré! ¡Brindemos por nosotras las chicas malas que no tienen miedo de superar los límites y asumir riesgos!”, agregó.

Le puede interesar: C. Tangana desnuda su ambición en un documental: “Soy como se me ve, desgraciadamente”.