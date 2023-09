Luis Alfonso se enteró de la muerte de su abuelo justo antes de subir al escenario

Foto: Instagram Luis Alfonso

En la noche del 27 de septiembre, se llevó cabo la gala de los Premios Mi Gente, en la que se destacó un sector de la música colombiana. Uno de los galardonados fue el cantautor Luis Alfonso Rendón, también conocido como “El señorazo” de la música popular, quien recibió el premio a Mejor artista regional masculino.

Cuando el cantante se subió al escenario para recibir su galardón, contó que minutos antes de este momento importante para su carrera, se enteró de que su abuelo había fallecido. “Les cuento que me pasó algo muy particular y es que, ahorita me dijeron, ‘se le murió el papá'. Se acaba de morir el viejito”, dijo el artista, que a pesar de la triste noticia, celebró su premio y decidió dedicárselo a este hombre, que era como su padre.

“Yo les dije: ‘Muchachos, estamos aquí con el amor a la música’ (...) Hoy le dedico este premio a mi viejo, allá en el cielo”, manifestó Luis Alfonso, quien también salió victorioso en la categoría de Mejor canción del año, con su tema “Cuánto vale”, en el que colaboró con Pasabordo.

#Luto / "Se acaba de morir el viejito": el artista de música popular Luis Alfonso se enteró que su papá falleció mientras recibía el Premio Mi Gente 2023, en la categoría Mejor Artista Regional Masculino. pic.twitter.com/6K7SrPvmBU — 7N Noticias (@7NNoticias) September 28, 2023

Los asistentes al evento, que tuvo lugar en el Coliseo MedPlus de Bogotá, aplaudieron y exaltaron la valentía de la estrella de la música popular, que también dedicó su triunfo a su hijo Agustín. Tras terminado los premios, Luis Alfonso publicó un video en su cuenta de Instagram en la que habló sobre este difícil momento.

“Hoy fue un día de sentimientos bastante agridulces, porque unos cinco minutos antes de los premios me dijeron: ‘se acaba de morir el abuelo’. La verdad es un dolor en el alma muy grande porque era mi padre, era el único padre que me quedaba vivo. Y bueno, gracias a mi Diosito ya se fue al cielo a descansar, estaba bajoneado”.

Sin embargo, expresó que luego de esa noticia, “Diosito me regaló dos alegrías, que fueron estos dos logros y triunfos”. En el video, que fue grabado al interior de bus, Luis Alfonso estaba en compañía del también cantante de música popular Hernán Gómez, quien lamentó la muerte del abuelo del artista.

¿Quién es Luis Alfonso?

Luis Alfonso Rendón, nacido en Popayán, es uno de los artistas de música popular más destacados de la industria en Colombia. Si bien el artista aumentó su fama, luego de participar en la última edición del concurso de música de Caracol Televisión, A otro Nivel, desde antes se estaba labrando un camino en este mercado.

A lo largo de su carrera ha compartido tarima con grandes artistas del género como Ana Gabriel, Tony Vega, Darío Gómez, Jean Carlos Centeno, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera y Luis Matteus, entre otros.

Asimismo, la industria INC, empresa de managment conocida por tener en sus filas grandes talentos a nivel mundial, firmó a Luis Alfonso como su primer artista del género popular. Actualmente, cuenta con 488.000 suscriptores en su canal de YouTube y con más de 800 mil oyentes mensuales en Spotify.

