“Monotonía”, la nueva canción de Shakira y Ozuna, ¿es indirecta para Piqué? Foto: Instagram

“Monotonía”, así se llama la nueva canción de Shakira en colaboración con el cantante de reguetón Ozuna, que recién se estrenó a nivel mundial en todas las plataformas digitales.

El lanzamiento llega luego del anuncio que hizo la barranquillera hace algunos días en entrevista con la Revista Elle, donde afirmó que próximamente estrenaría un álbum luego de 4 años, en el cual incursionará en diversos géneros y, además, contará con la participación de diferentes artistas globales.

El estreno se da en medio de la reciente ruptura con el padre de sus hijos Gerard Piqué, por lo que, muchos fanáticos aseguraron que la canción podría responder a las diversas situaciones que vivió ella con el jugador del FC Barcelona. Rumor que se sustenta también en la declaración que dio la interprete de “Te felicito” en la entrevista, pues afirmó que la música es “una herramienta para sobrevivir a situaciones extremas y un salva vidas”, haciendo alusión a la dura situación que vivió durante su separación.

A modo de expectativa, la cantante colombiana compartió diferentes adelantos de la pieza musical a través de las redes sociales, que lograron impactar a sus seguidores, pues en uno de ellos se veía un pie pisando un corazón, y en el otro, Shakira conmovió con el sentimiento que expresó al interpretar un apartado de la canción.

Esta no es la primera vez que la artista se une con un representante del género urbano para sacar música nueva, pues recientemente lo hizo con Rauw Alejandro en “Te felicito”, y anteriormente con Anuel AA en “Me gusta”, con Maluma en “Chantaje”, y con Nicky Jam en “Perro fiel”.

El video de la canción fue grabado en Manresa, España y contó con la dirección de Jaume de la Iguana. Como dato curioso fue codirigido por la barranquillera.

¿Qué dice la letra de la nueva canción de Shakira?

La nueva canción de Shakira está llena de frases y mensajes emocionantes, en los que se resalta un sinfín de sentimientos, en los que se destacan la decepción a través de una relación fallida.

Estos son algunos apartados de la letra. “No fue culpa tuya, ni tampoco mía fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”.

“Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estoaba corriendo por alguien que por mí iba caminando.”

Video de “Monotonía”