¿Qué le pasó a Claudia Bahamón? La presentadora contó cómo está su salud

Claudia María Bahamón Jaramillo, modelo, arquitecta y presentadora colombiana. Foto: Andrés Espinosa - Andrés Espinosa

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, Claudia Bahamón contó los detalles sobre el diagnóstico pulmonar por el que está incapacitada desde el jueves 13 de julio. Según contó, el desencadenante de su delicado estado de salud fue un error médico, cuando el fisiatra le realizaba una infiltración con analgésico para bloquear el dolor en su espalda y por accidente perforo la pleura, una delgada capa de tejido que cubre los pulmones y reviste la pared interior de la cavidad torácica.

Lo anterior ocasionó que el espacio entre la pleura y el pulmón se llenara de aire y ejercería presión sobre este, impidiéndole expandirse como normalmente lo hace. “Inmediatamente fuimos a urgencias. ¿Qué sentí? Demasiado dolor y presión en el pecho y espalda. Me sentí asfixiada. Ahogo”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

Bahamón fue diagnosticada con un neumotórax, lo que quiere decir que la presencia de aire en el espacio pleural le había causado un colapso pulmonar. Para controlarlo tuvieron que introducirle un tubo entre las costillas con el que pudieran eliminar el exceso de aire y con ello recuperar la capacidad pulmonar.

“¿Duele? Sí, un montón. Se siente presión, ahogo, incomodidad. Toca respirar despacio, como pueda y llenarme de paciencia. Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además, he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno, obvio mi mamá, toda mi familia y amigos cercanos”, contó Claudia, quien además agradeció a sus seguidores por la preocupación, los mensajes de amor y los buenos deseos. “Estoy bien, estaré mejor. Los quiero por siempre”, concluyó.

Claudia Bahamón llora ante la posibilidad de no volver a bucear

Además del mensaje contando lo sucedido, Claudia volvió a aparecer en redes, esta vez para compartir uno de sus más grandes temores a raíz de su diagnóstico: no volver a bucear. Según dijo, luego de que su pulmón colapsara en casi un 80 por ciento, existía la posibilidad de que no recuperara en su totalidad la capacidad pulmonar y, por ende, no pudiera volver a bucear o hacer apnea.

“Lloré mis ojos ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Hoy me desperté y volví a llorar y me propuse un reto nuevo: el día que regrese al fondo del mar celebraré haber superado un obstáculo más en mi vida, porque nada me queda grande”, confesó.