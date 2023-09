Entre acuarelas y Parkinson, así fueron los últimos días de Fernando Botero

Sophia Vari, la tercera esposa del artista, estuvo casada con él por 45 años, hasta la muerte de ella en mayo de 2023. Foto: Getty Images

El artista colombiano Fernando Botero falleció este viernes a los 91 años. El maestro, quien nació en Medellín el 19 de abril de 1932, logró superar siete décadas de trabajo ininterrumpido. Pinturas, esculturas y dibujos hacen parte del legado de uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del siglo XX.

Actualmente su creaciones cuentan con exhibiciones permanentes en museos de Colombia y el mundo como el Museo de Antioquia y Plaza Botero de Medellín; el Museo Nacional de Colombia y el Museo de Arte Moderno (MamBo), en Bogotá. Además de El MoMa de Nueva York que cuenta con varias obras del colombiano, entre ellas “La familia presidencial”, finalizada en 1967.

Botero murió después de sufrir una pulmonía que tuvo que ser atendida en un hospital de Mónaco, donde vivía desde hace algunas décadas. En entrevista para la FM, Lina Botero, hija del fallecido artista, señaló que el pintor estuvo muy delicado los últimos seis días de su vida “porque había desarrollado una pulmonía de la cual era muy difícil salir adelante. A sus 91 años su salud estaba delicada. Murió en paz. A los pocos meses de la muerte de su esposa y compañera Sophia Vari. Confío que está con ella y lo está abrazando donde quiera que estén”.

Según la hija del artista, en sus últimos días pintaba sentado “porque desde hace más de un año no podía trabajar de pie (...) en los últimos meses solo trabajaba con la técnica de acuarela (...) Todo lo que mi papá quería hacer, lo hizo en vida, no dejó nada pendiente, él decía que quería morir con el pincel en la mano y así fue”.

“Mi papá desde hace 10 años padecía de Parkinson, pero no era el Parkinson que lo hacía temblar, sino que era uno rígido. Tenía dificultad para moverse y comunicarse, pero no temblaba. Decía que era una suerte no tener el Parkinson que lo hacía temblar, porque podía seguir trabajando. Por lo tanto él pudo seguir hasta faltando tres días de su muerte trabajando con acuarelas. Estaba trabajando en una serie extraordinaria que próximamente verá la luz”, explicó en la charla con la cadena radial.

Desde el último taller en el que trabajó Botero, su hija le contó a la FM que fue ella quien le terminó sirviendo de ayudante. La única que tuvo en su vida. Pues el placer de lavar el pincel era uno que no estuvo dispuesto a compartir.

“Muchas veces lo acompañé a trabajar aquí en el último año. Él entraba en silencio. Yo le preparaba agua para sus acuarelas, tenía dos tacitas con agua una más sucia que la otra. Un té helado y se sentaba cuatro o cinco horas a trabajar y yo me ponía a trabajar en el inventario, que fue lo que se hizo en los últimos años”.

Su esposa, la también artista Sophia Vari, falleció el 5 de mayo pasado. El pintor también estuvo casado con Cecilia Zambrano y Gloria Zea, esta última reconocida gestora cultural y coleccionista de arte, con quien tuvo tres hijos.

¿Quién era Sophia Vari?

Sophia Vari era una artista griega cuya obra se destacó dentro de la escultura clásica moderna y la pintura, donde inicialmente trabajó con figuras de bronce y luego de mármol. La escultora fue la tercera esposa del colombiano, se conocieron en Paría, Francia, y se casaron en 1978.

La artista falleció el 5 de mayo pasado a los 83 años, tan solo cuatro meses antes que Fernando Botero.

¿Quién era Gloria Zea?

Gloria Zea fue la primera esposa del artista entre 1955 y 1960. De esa unión nacieron tres hijos que son Fernando (nacido en 1956 mientras vivían en Ciudad de México), Lina (1958) y Juan Carlos(1960). Zea fue una reconocida gestora cultural, así como coleccionista de arte. Destacó en su rol como directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá que llevó a cabo entre 1969 y 2016. También fue directora de Colcultura, entidad que se transformó en el actual Ministerio de Cultura. Falleció a los 83 años en marzo de 2019.

¿Quién era Cecilia Zambrano?

Cecilia Zambrano fue la segunda esposa de Fernando Botero. La pareja estuvo casada entre 1964 y 1975. De la unión tuvieron un hijo llamado Pedro (1970-1974), que falleció en un accidente de tránsito en España durante unas vacaciones.

Los hijos de Botero

Fernando Botero Zea

Fue Ministro de Defensa durante el mandato de Ernesto Samper, fue uno de los protagonistas del Proceso 8000. Fue condenado y estuvo preso dos años y medio por enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

“Fue terrible. Durante doce o trece años no me hablé con Fernando. Fue inesperado todo lo que sucedió. Era muy claro que había algo que no cuadraba, aunque él nunca acepto que había hecho nada malo. Total que yo fui quien decidió que había algo que no estaba correcto”, le dijo el pintor a Los Informantes en una entrevista publicada en mayo de 2018.

Lina Botero

Es productora, curadora e interiorista. Asimismo, ha sido editora y directora de una revista de decoración e interiores, según indica la Revista Mercado.

Juan Carlos Botero

El hijo menor de Fernando Botero y Gloria Zea se dedicó a la escritura y al periodismo. Durante varios años estuvo en el exilio debido a amenazas que sufrió a principios de la década del 2000. Además, escribe con frecuencia en su columna para El Espectador.

