Rafael Ricardo: las canciones que lo hicieron reconocido en el vallenato

El músico se encontraba en una clínica de Cartagena desde el pasado domingo 18 de junio. Foto: Redes Sociales

El acordeonero Rafael Guillermo Ricardo Barrios falleció sobre las 9:00 p. m. del miércoles 21 de junio en la Clínica Gestión Salud de Cartagena. El músico tenía 73 años e ingresó al centro de salud el domingo 18 debido a un accidente cerebrovascular.

El problema de salud lo presentó el artista mientras dormía en su casa en su pueblo natal, San Juan Nepomuceno, a una hora y media de Cartagena. Una vez fue trasladado a la clínica, se le hizo una resonancia magnética en la que se determinó que sufrió de una isquemia cerebral.

Más sobre Gente “Es un tributo a mis inicios” Kamilo Rentería estrena su sencillo “Esos ojos”, una versión acústica grabada en estudio de uno de sus primeros lanzamientos musicales. El cantautor bogotano prepara su EP “Entre nos”, una producción que contará una historia de amor desde el dulce primer acercamiento hasta la amarga ruptura. Conocer más “Es un tributo a mis inicios” Alberto León, actor de ‘Betty, la fea’, contó cómo casi se queda ciego El actor que dio vida al Saúl, en “Yo soy Betty, la Fea” habló en La Red de Caracol Televisión y relató uno de los momentos de mayor miedo por su salud, la perdida de la visión. Leer más Alberto León, actor de ‘Betty, la fea’, contó cómo casi se queda ciego

“Me llamaron por teléfono y me dijeron que falleció. A mi papá le habían quitado la sedación para ver si reaccionaba, pero no lo logró, me da mucha tristeza, pero ha muerto mi papá, ese hombre que entregó toda su vida al Vallenato”, afirmó el hijo del artista, Rafael Ricardo Jr., a RCN Radio.

Por su parte, Jorge Fernando Barrios, primo del acordeonero, dijo a Radio Nacional de Colombia: “Lamentamos profundamente la muerte de Rafael Ricardo. Tenía conocimiento de que había sufrido una isquemia desde el domingo y lastimosamente hoy se nos va. Falleció después de unos cuatro días de estar intubado y en UCI”.

Rafael Ricardo le aportó con su acordeón piano muchos éxitos al vallenato, siendo muy recordada su unión musical con Otto Serge.



Lamentamos la muerte de este talentoso músico, su memoria será resguardada y relatada desde la museográfico del Centro Cultural y de Convenciones de… pic.twitter.com/gyKwCxCf9i — Gobierno del Cesar (@GobdelCesar) June 22, 2023

Le puede interesar: Bad Bunny habla sobre el día en el que tiró el celular de una fan: “No se rompió”

¿Quién era Rafael Ricardo y con cuáles canciones se hizo conocido?

Rafael Ricardo era un reconocido músico de San Juan Nepomuceno nacido el 24 de diciembre de 1949. A los 12 años comenzó a tocar el acordeón y su carrera musical inició con Los Caporales del Magdalena, en el que también estaba Alfredo Gutiérrez. Posteriormente, tocó con Adolfo Pacheco, pero el mayor reconocimiento lo alcanzó al ser compañero de Otto Serge, con quien interpretó canciones como ”Señora”, “El Mochuelo“ y “Bendita Duda”.

Aunque la canción “Señora” era de Rafael Manjarrez, el duo de Ricardo y Serge fue el que la hizo famosa. Asimismo, las canciones “El Mochuelo”, “Lejanía”, “Bendita duda″’, “Serenata” y “Rosario” llegaron a ser conocidas por los seguidores del género.

El artista también participó en diversas telenovelas colombianas que retrataban el vallenato y la cultura de la costa caribe, entre las que se encuentran “Chepe Fortuna”, “Rafael Orozco, el ídolo“ y “Oye bonita”. El acordeonero había sido anunciado como homenajeado en el Festival Multicultural de los Montes de María (Festimaría 2023), que se hará en San Juan Nepomuceno, el 24 y 25 junio.

Leer más: Elton John: “Todo se está yendo al carajo en Estados Unidos”

Los mensajes de despedida

El compañero musical del artista, Otto Serge, lamentó el fallecimiento de quien lo acompañó con el acordeón por varios años. “Es verdad, el folclor le debe tanto al maestro que pocos homenajes y reconocimientos se los hicieron en vida. Qué tristeza, y tal vez todos los homenajes que debieron hacerle en vida, no se los hicieron porque el maestro con sus posturas decía unas cuantas verdades que pocos se atrevían a comentar, eso le ganó enemigos. Siento nostalgia por su partida, y sí, el folclor le debe mucho. Paz en su tumba”, escribió Serge a través de Instagram.

Otros conocidos artistas musicales del género se expresaron sobre el fallecimiento del artista. Jorge Celedón dijo a través de su cuenta de Twitter “Siempre recordaremos a Rafael Ricardo con las notas de su acordeón piano y esas lindas melodías románticas. Un abrazo solidario para sus familiares y amigos, Dios lo acoja en su santo reino”. Alfredo Gutiérrez también lamentó la partida:

No existen palabras para describir lo mucho que lamento tu pérdida, un gran artista por siempre RAFAEL RICARDO! — ALFREDO GUTIERREZ ® “ THE VALLENATO KING” (@ALFREGUTIERREZ3) June 22, 2023

Desde el Festival Vallenato se resaltó al músico. “Lamentamos el fallecimiento del reconocido compositor, cantante y acordeonero, Rafael Guillermo Ricardo Barrios. Enviamos condolencias a familiares, amigos y seguidores. Paz en su tumba”. Silvestre Dangond recordó la música del artista: