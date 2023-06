Revelan declaraciones de Shakira sobre Piqué en juzgados de España, ¿qué dijo?

El fisco español rastreó bienes en Nueva York, Bahamas, Barranquilla, Barcelona, Uruguay y Miami para probar que Shakira dejó de declarar ingresos en España, entre 2012 y 2014. Foto: Cortesía

La Hacienda Pública española había iniciado un proceso en contra de la artista colombiana Shakira. La cantante fue acusada de fraude por 14,5 millones de euros simulando que no vivía en España entre los años 2012 y 2014. Aunque la colombiana pagó posteriormente la cifra con intereses, fue llevada a juicio y tuvo que declarar. Durante sus palabras en el proceso, la artista reveló detalles de su expareja Gerard Piqué y de su residencia en España.

La barranquillera asegura que no vivió en el país europeo de manera estable sino hasta 2015, por lo que no podía ser tratada como residente fiscal. Asimismo, la artista dijo que lamenta el “daño irreparable” que le ha hecho el caso a su reputación. En la declaración, Shakira dio detalles y contó cómo comenzó su relación con su actual expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, puesto que fue en gran medida por él que la artista inició su vida en España.

La cantante ha estado desde 2019 tratando de convencer a las autoridades españolas de que ella no vivía en el país entre los años que se le acusan de defraudar al estado. “Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, aseguró la artista en las declaraciones dadas en el juicio y que fueron reveladas por El País.

Su abogado, José Ángel González Franco, le preguntó a Shakira por los países con los que había tenido relación, España no fue incluida, pero sí Estados Unidos, Colombia y Bahamas. El primero de estos, dice la artista: “mi trampolín al resto del mundo y es mi centro de negocios”. Por su lado, Colombia, es el lugar donde nació y donde reside parte de su familia. Por último Bahamas: “Me daba una privacidad que no encontraba en otro país y tenía la ventaja de estar a 20 minutos de Estados Unidos”.

¿Qué dijo Shakira sobre Piqué?

La colombiana hizo el recuento de los inicios de su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué. La pareja estuvo 12 años juntos y tuvieron dos hijos. “Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de él, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”.

Shakira asegura que al inicio de la relación con el español comenzaron viéndose poco y que no llegó a estar en el país los 183 días para ser considerada como residente fiscal. “Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habrá computado como un día en España”.

La cantante también mencionó la relación que tenía Piqué con su entonces director técnico en el FC Barcelona, Pep Guardiola. “Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barça. Con Guardiola tenía una relación súper tensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que lo hacía sufrir muchísimo”, aseguró la colombiana.

Shakira admitió que la compra de propiedades en España que era lo más “cómodo y privado”. “Yo compro casas en lugares y eso para mí no supone un compromiso. Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona (...) Me gustan porque es la forma más cómoda de estar, cuando voy a hospedarme prefiero estar en una casa. Incluso durante las giras alquilo casas”.

La colombiana aseguró en sus declaraciones que su “único vínculo (con el país) era Gerard”. “No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Junior”.