“Revísate loca”: Alejandra Azcárate responde a seguidores que la critican en redes. Foto: Cortesía

En mayo del 2021, Alejandra Azcárate y su familia estuvieron en el ojo del huracán a raíz de una avioneta que aterrizó en San Andrés con cargamento de droga. Miguel Jaramillo, esposo de la comediante, y sus empresas, fueron involucrados, sin embargo, en su momento manifestaron que eran inocentes.

A pesar de que el hecho ya ocurrió hace más de un año, a través de sus redes sociales la periodista y presentadora sigue recibiendo constantes críticas por parte de algunos internautas y seguidores, que aún recuerdan lo sucedido.

Lea también: Muere Richard Roat, actor de “Friends” y Senfield” a sus 89 años

Por lo anterior, a través de Instagram, Azcárate aprovechó una publicación para reflexionar sobre las críticas y comentarios negativos que recibe constantemente, y también, se refirió a quienes la señalan sin conocerla. En un video que dura cerca de dos minutos, dejó un mensaje contundente a sus más de tres millos de seguidores, en medio del sarcasmo y el humor.

La bogotana, inició haciendo una reflexión sobre las redes sociales, y lo que implica ingresar al mundo digital y hacer parte de él. “Todos, creería yo, tenemos fama de algo, o de un montón de cosas, y por lo general, somos los últimos en enterarnos. Esto o poco nada tiene que ver con el hecho de ser un personaje público, porque hoy en día ya todos los somos, si usted tiene una cuenta abierta aquí.”

Le puede interesar: Video: a Rosalía le regalaron pandebono en concierto e hizo una confesión de amor

Lo anterior, reconoce que da pie para que surjan diferentes críticas desde diversas personas. Por lo menos desde su parte, afirma que es usual que diariamente la cataloguen como insolente, sobrada, antipática, entre otras. A lo que ella responde “Sí, soy todo eso, y soy un montón de cosas más porque no tengo una sola personalidad afortunadamente, tengo varias, y me toca lidiar con todas”.

Y añade, “entonces tú que me estás viendo y vives en constante comparación en esta red social, buscando aprobación y reafirmación, revísate loca , revísate, porque tú no me conoces. No soy soberbia; soy segura, no soy pedante ni arrogante; tengo autoestima, y el día que encuentres eso en ti, aprenderás a reconocerlo en los demás”.

Le recomendamos: Aristóteles lanza “Así soy yo”, un tema inspirado en la libertad del corazón

Alejandra no terminó el video, sin antes enviar un mensaje a los hombres que también atacan, no solo a ella, sino a diferentes mujeres, a través de las plataformas digitales. “Y si eres hombre, deja sufrir con lo que yo pienso, hago o digo. Deja actuar como un ardido que eso es muy feo. No te dejes minimizar cuando tengas al frente una mujer con pantalones, preocúpate por llenar los tuyo con algo más que una media”. Concluyó la presentadora.

¿Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo se divorciaron?

Alejandra Azcárate también utiliza sus redes para responder algunos cuestionamientos de sus seguidores. Recientemente, a través de la dinámica de preguntas de las historias de Instagram, una de los cuestionamientos más frecuentes fue si se había separado de su esposo Miguel Jaramillo, a lo que ella respondió: “Que yo sepa no, pero de aquí a mañana te doy bien el dato”. Terminando así todo tipo de especulación y rumor frente a su vida amorosa.