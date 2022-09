Video: a Rosalía le regalaron pandebono en concierto e hizo una confesión de amor

La primera vez de Rosalía en Colombia fue toda una experiencia inolvidable en la que reveló una historia de amor con un colombiano, pero las cosas no se dieron. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Agosto cerró con uno de los conciertos más esperados del año: la española Rosalía en escenario del Movistar Arena en Bogotá.

Miles de espectadores, fanáticos de la artista, asistieron con sus mejores atuendos y toda la energía necesaria para disfrutar al 100% este evento, en el que se dejó todo en la tarima, y en el que varios de ellos tuvieron la oportunidad de subir y bailar junto a la artista mientras cantaba uno de sus éxitos.

Los preparativos para la noche estaban listos e, incluso, la Rosalía tuvo tiempo de dar un corto tour por la ciudad, pues varios medios y fanáticos la vieron en Monserrate y en las calles de la Candelaria.

Así se vivieron los momentos previos del concierto de Rosalía

Varios internautas dieron a conocer que Rosalía estaba en Monserrate desde muy temprano y horas después, se le vio en la carrera séptima, en el centro de la ciudad y después en la Plaza de Bolívar.

La artista, aunque es una figura pública muy reconocida a nivel mundial, se mostró muy amable y contenta de estar en el país. Se tomó algunas fotos con unos de sus fans y las personas que estaban a su alrededor que se daban cuenta de su presencia y habló un poco con ellos, de forma cordial. En uno de los videos que se pudieron conocer, se escucha cuando la cantante se despide con un “hasta luego, chicos”.

“Hasta luego chicos” @rosalia hoy en Monserrate con varios fans ☺️ pic.twitter.com/KU2d5Pafzx — ROSALÍA COLOMBIA 🇨🇴 (@ROSALIAC0LOMBIA) August 30, 2022

El concierto de Rosalía en Bogotá

Ya en la noche, en el concierto que reunió a más de 14.000 personas en el Movistar Arena, se vio la etapa artística y musical de la española y, al ritmo de sus canciones y movimientos, los asistentes disfrutaron al máximo de su gran show.

Además de las canciones, la artista española se tomó un momento para leer las pancartas de los seguidores y uno de ellos, fue el que se llevó el centro de atención en un momento de la noche, pues una seguidora, con un letrero que decía “¡Rosalía! Te traje tus pandebonos”, logró centrar la vista de la cantante.

Pues la Rosalía se comió un pandebono en vivo. pic.twitter.com/8yG99VbvnU — Lorena. (@LoreBeltran) September 1, 2022

“Esto es como una de las muñecas rusas, hay uno dentro de otro, de otro”, fue lo que dijo Rosalía cuando subieron la bolsa de papel que tenía los pandebonos que le ofreció la fan. Se le vio disfrutando de este alimento típico de la ciudad y finalizó el momento diciendo, “amiga, amiga, me comería la bolsa entera si no tuviera que seguir”.

¿Quién fue la fanática que llevó los pandebonos a la cantante?

A través de Twitter, la responsable del momento, Raisa Urbina, se dio a conocer y mostró el cartel que llevó al show de este miércoles y también publicó una imagen donde se ve que la Rosalía, en su cuenta de TikTok, le pide que le lleve los padebonos a su concierto.

La Rosalía contó que su primer amor fue colombiano

Otro momento que dejó a más de un fanático sorprendido fue cuando la cantante reveló que su primer amor había sido colombiano.

“Tengo que hacer una pequeña confesión hoy. Esto es algo que nunca he explicado, nunca hasta ahora y es que mi primer amor era colombiano. Mira, voy a mantener el anonimato, porque soy maja, pero sí, él era de aquí, tenía unos ojos verdes increíbles, y bueno, pues, no se dio, pero, me pregunto yo qué debe pensar él ahora”, fue lo que dijo Rosalía durante una de sus presentaciones.

Sin duda, este concierto para espectadores y la misma Rosalía fue toda una experiencia inolvidable.