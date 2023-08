El comediante Ricardo Quevedo contó que padece una complicada enfermedad

Ricardo Quevedo es humorista y actor, recordado por hacer parte del programa ´Los comediantes de la noche´ y protagonizar películas como ´¿Usted no sabe quién soy yo?´. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El comediante y actor Ricardo Quevedo estuvo en la última entrega de ‘The Juanpis live show’, el programa de entrevistas dirigido por Alejandro Riaño. En un diálogo en el que se trataron varios temas sobre la vida de Quevedo, quien es conocido en redes sociales también como ´Cejas Pobladas´, se habló sobre algunas enfermedades que padece desde hace algunos años.

Entre chistes y risas, Ricardo contó que sufre de epilepsia y recordó un episodio en el que a raíz de un ataque se fracturó un hombro. Sin embargo, el comediante manifestó que desde entonces ha estado bajo tratamiento médico y no ha vuelto a convulsionar.

“Fueron como unas tres veces que me sucedió y ya empecé a tomar medicamentos y desde entonces estoy feliz”, dijo Quevedo, que además habló de otro difícil momento que tuvo que afrontar debido a afectaciones en su salud mental.

Hace tres años, el humorista había sido invitado al mismo programa, pero en ese entonces, Quevedo le pidió a su colega Alejandro Riaño que no se emitiera la entrevista, ya que no se sentía bien emocionalmente y estaba vivenciado situaciones complicadas.

“Cuando me invitó yo dije que sí, pero estaba atravesando un momento muy jodido. Estaba con una depresión muy fuerte, ansiedad, me habían descubierto lo de la epilepsia… Mil cosas me pasaron en ese momento, y ese día para mí no fue chévere, yo estaba como en modo automático”, contó.

Para Ricardo la entrevista no había salido como quería, por lo que le dijo a Riaño que no se sentía cómodo con lo que se había grabado y que le parecería que “no debería salir porque fue un momento muy ‘heavy’ de mi vida”, expresó.

Admite que esa situación lo alejó del creador de “Juanpis González”, con quien compartió escenarios durante mucho tiempo en el recordado programa “Los comediantes de la noche”. Sin embargo, no dudo en decir que siempre le ha tenido mucho cariño al también humorista.

“A Alejo lo adoro y lo amo con mi alma, siempre, desde Comediantes de la Noche, fue la persona con la que más yo conecté”. De igual manera, Alejandro Riaño aprovechó para hablar sobre su relación con Quevedo.

“Realmente lo que nunca nos dejó alejarnos fue la admiración. Ha habido siempre una relación muy fuerte; ha sido un placer para mí tener al mejor comediante que tiene este país, que es Ricardo. Entonces, es un placer tenerlo en el sofá, conocer su historia a fondo, todo el proceso y reírnos”, reflexionó.

¿Qué es la epilepsia?

De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (PAHO), “la epilepsia es un trastorno crónico no transmisible del cerebro, que afecta a personas de todas las edades en todo el mundo, y se caracteriza por convulsiones recurrentes no provocadas”.

Según la PAHO, este es uno de los trastornos neurológicos más comunes, pero se asegura que si la persona recibe un tratamiento adecuado, puede llevar una vida sin ningún problema. ”Se estima que hasta el 70% de las personas con epilepsia pueden llevar una vida normal si reciben el tratamiento adecuado”, dice la organización. Asimismo, se señala que esta es una enfermedad con muchas causas y puede ser genética, pero no es contagiosa.

“Aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo tienen epilepsia, lo que la convierte en una de las enfermedades neurológicas más comunes a nivel mundial. Cinco millones de ellos viven en la Región de las Américas”, detalla la PAHO.