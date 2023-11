Hotel de Bogotá canceló reserva a Roger Waters, denunciado por “antisemitismo”

De acuerdo con el músico, los hoteles de Uruguay y Argentina le negaron la estadía tras expresar su opinión frente a la actual guerra entre Israel y Hamas.

El hotel que iba a hospedar a Roger Waters en Bogotá para un concierto del 5 de diciembre canceló la reserva del músico británico, como ocurrió en Argentina y Uruguay ante quejas de israelíes y denuncias por su “antisemitismo”, conoció este jueves la AFP.

“La reserva fue cancelada, pero eso no afecta el show” del próximo mes, dijo un responsable de la logística que llevará a la capital colombiana al exlíder de Pink Floyd.

La cadena hotelera estadounidense Four Seasons, donde iba a hospedarse Waters, se limitó a decir a la AFP que “no tenía detalles” sobre esa información.

Waters recorre varios países de Sudamérica en una gira de despedida llamada “This is not a drill” (Esto no es un simulacro), que coincidió con la guerra que libran Israel y el grupo islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

El músico es abiertamente crítico del gobierno israelí y señala que ese país está cometiendo una “limpieza étnica” contra los palestinos desde hace 75 años.

Sus comentarios han sido considerados por comunidades judías como antisemitas. Hoteles de Buenos Aires y Montevideo, donde Waters se presentará el viernes y la próxima semana, se niegan a hospedarlo.

¿Por qué le negaron la estadía en hoteles a Roger Waters?

En entrevista para el medio argentino Página 12, el músico se refirió a la situación.

“Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show, el viernes 17 [de Noviembre] Y yo tenía una cita para cenar el 16 [de Noviembre] con José Mujica, el ex presidente de Uruguay, que es amigo mío. Y no puedo ir, no puedo tener mi cena con Mujica porque el lobby israelí y lo que sea que se llamen a sí mismos me han cancelado”. Dijo Roger Waters.

En torno a esta situación, Waters afirmó que, a pesar de que se le acusa, él no es antisemita, simplemente tiene una postura a favor de Palestina: “Lo hacen porque creo en los derechos humanos, y hablo abiertamente del genocidio del pueblo palestino. Y voy a seguir haciéndolo. Porque se está cometiendo un genocidio ahora mismo, todos los días en Franja de Gaza y Cisjordania y todos los territorios ocupados. Y tiene que detenerse. Ha llegado el momento de que todos nosotros en todo el mundo, todos los hermanos y hermanas digan basta. No más. No se le puede permitir a Israel que siga con este repugnante desenfreno genocida.”

Ante la pregunta sobre uno la explicación que daban los hoteles, el músico contesto que lo único que responden es que no tienen habitación. Asímismo agregó “Tengo entendido que en Montevideo han estado durante semanas en todos los diarios diciéndole a la gente que no compre entradas para el show. Y usted sabe cómo es: cuando machacás todo el tiempo con mentiras y lo hacés a gran volumen, consigues que la gente diga “hum, quizá sea verdad, quizá no voy al show”. La última vez que estuve en Montevideo, cinco años atrás, ¡me dieron las llaves de la ciudad!”

La acusaciones de antisemitismo hacia Roger Waters

Esta semana, El presidente del Comité Central Israelita de Uruguay, Roby Schindler, escribió Roger Waters es un “misógino, xenófobo y antisemita que aprovecha su fama como artista para mentir y vomitar su odio hacia Israel y todo los judíos”, esto se dio a conocer un mail titulado “hospedaje a Roger Waters”, el cual fue enviado al gerente general de Sofitel Montevideo.