¿Se parecen? Este joven se hizo 13 cirugías para verse como Michael Jackson

Leo Blanco afirma que no quiere ser visto como un imitador sino como un artista. Foto: Instagram

Un joven argentino aficionado por Michael Jackson, lleva alrededor de 13 cirugías faciales para lograr parecerse al cantante norteamericano, ícono del pop. Leo Blanco desde muy joven ha demostrado su amor por Jackson, por lo que decidió rendir un homenaje por medio de su apariencia.

Leo Blanco, además de tener varias intervenciones estéticas en su cara, también tiene un tatuaje en su brazo con la cara real de Michael Jackson y, además, tiene un show completo con algunas de las rutinas más icónicas del creador de ‘Thriller’.

(Le puede interesar: “¡Qué chimba!” Maluma le enseña dichos colombianos a Adam Levine)

¿Cuántas cirugías tiene el imitador de Michael Jackson?

Leo Blanco desde los 10 años inició con su afición por el cantante y desde los 15 empezó a hacerse cambios físicos por medio de las cirugías estéticas. Lo primero que modificó en su rostro fueron sus orejas, lo que quería Blanco era reducir el tamaño para que se parecieran más a las de Jackson. Sin embargo, después de que el procedimiento tuviera ciertas complicaciones, Leo Blanco perdió la mitad de una de ellas. Luego pasó a retocar sus cejas y sus patillas, las que tatuó para que fuesen idénticas a las de Michael Jackson.

Después, se operó la nariz siete veces y junto a su cirujano plástico moldeó su propio mentón de silicona para que fuera el mismo de su ídolo. Leo también se hizo dos liposucciones para que su contextura física fuera lo más parecida a la de Jackson.

(No deje de leer: Ana Karina Soto reportada en centrales de riesgo, pide ayuda a sus seguidores)

Más sobre Leo Blanco

A sus 26 años, Leo Blanco tiene un show de hora y media en el que interpreta ocho canciones del famoso artista e incluso, usa unos zapatos que lo ayudan a inclinarse 45 grados como lo hacían el Michael Jackson original. El joven argentino actúa en matrimonios, fiestas de 15, eventos empresariales y en general, en cualquier espacio donde soliciten sus servicios.

“En estos años me han llamado enfermo, me han deseado la muerte y también creen que por imitar a Michael Jackson he perdido mi personalidad”, cuenta Blanco en un video de su cuenta de TikTok, donde tiene más de 54 mil seguidores.

(Además: ¿Qué le pasó a Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh? Esto se sabe)

Blanco le contó a The New York Times que a pesar de sus cirugías, él no quiere ser visto como un imitador sino como un artista, perfil en el que se está formando desde que era muy joven cuando estaba en el colegio. De acuerdo con lo que le dijo al medio, el joven sufrió de acoso mientras estaba en su proceso de transformación.

El joven, desde que hace su interpretación de Jackson, ha participado en programas de televisión de Argentina. Su más reciente participación fue en ‘Canta conmigo ahora’, un show que reúne a 100 jurados expertos, quienes escogen a un ganador entre cantantes participantes profesionales y amateurs.