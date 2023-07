Sebastián Moreno, el fotógrafo de TikTok, se sometió a cirugía para bajar de peso

El Tiktoker bogotano Sebastián Moreno reveló que bajó 12 kilos con la intervención quirúrgica. Foto: @afpacheco_

Sebastián Moreno se ha hecho popular por tomar fotos a personas con “estilo increíbles” en las calles, principalmente de Bogotá, que le han llevado a alcanzar más de 9 millones de seguidores en sus redes sociales, principalmente en TikTok.

Recientemente, en la cuenta de TikTok del Dr. Andrés Felipe Pacheco, se publicaron dos videos en los que aparecía el creador de contenido previo y posterior a la operación. Según el médico, el procedimiento fue “Sleeve gástrico”, que consiste en la “reducción del estómago de un 80%”.

“Era un cambio necesario por mi salud porque he venido sufriendo en los años, ya me estaba comiendo dos hamburguesas, a veces me comía bandeja paisa y la mitad de mi esposa”, aseguró Moreno en uno de los videos, una semana después de la cirugía en la que rebajó 12 kilos, que antes lo clasificaba en obesidad grado 1.

También aseguró que se sentía mejor anímicamente, que fue “un poco duro los primeros días”, pero que se ha ido acostumbrando. Agregó que una parálisis facial que tuvo anteriormente estaba relacionado con el exceso de comida: “también fue por estar comiendo grasita”.

Recientemente subió otro video en el que se ve haciendo nuevamente contenido, aunque con un poco de limitaciones por lo reciente del procedimiento.

Cirugía de Sebastián Moreno

Muchos comentarios fueron de felicitaciones por parte de los seguidores luego de que vieran los resultados del creador de contenido Sebastián Moreno. Incluso, gran parte de ellos hacían referencia al de salud: “Una cirugía que muchos necesitamos por salud, pero no contamos con el dinero”, Yo quiero. Algún día, dios mío, el dinero no alcanza”, “Confirmo. Esto no es por estética, es por salud.”

Otras respuestas simplemente hicieron alusión al cambio que obtuvo con la cirugía. “Acabo de ver un chico con un estilo diferente”, “Acabo de ver a mi fotógrafo favorito con un cambio muy notorio en la cara, me alegro por vos”, fueron algunos de los comentarios.

