Shakira se sorprendió con su doble en “Yo Me llamo”: “Mejor que el original”

La cantante barranquillera Shakira reaccionó a una imitadora suya en el programa “Yo me llamo” de Caracol Televisión. En su cuenta de Instagram, la cantante, que ahora vive en Miami, se mostró sorprendida con la actuación de la chilena Andrea Correa, quien durante su presentación en la etapa de “Repechaje Final” del programa recibió elogios por parte de los jurados.

“Shakira tiene tantas voces, pero con esta voz se ve más madura. No perdiste el aire, nunca te sentiste cansada. Manejaste el escenario de una manera grandiosa. Muy hermoso, realmente”, dijo Amparo Grisales, al finalizar la presentación.

En sus redes sociales Shakira compartió el momento en que veía la presentación de “Yo Me Llamo” publicando un video en sus historias de Instagram que expresaba: “Increíble, pero cierto. Mejor que el original”, haciendo referencia a la interpretación de Correa cuyo video se ha hecho viral en redes sociales.

A su vez, la imitadora del programa reaccionó y se mostró complacida con el mensaje de la verdadera Shakira.

“Yo Me Llamo” se ha posicionado como uno de los programas más vistos por los colombianos a lo largo de los años gracias a su particular característica de dar a conocer talentos similares a los artistas más escuchados por los fanáticos de la música. Recientemente, una de las presentaciones contó con la interpretación de “Yo Me Llamo Shakira”, quien sorprendió a los jurados cantando la ‘Bizrp Music Sessions, Vol. 42′.

Carrera artística de Shakira

Shakira comenzó su carrera musical a una edad temprana y lanzó su primer álbum en 1990. Sin embargo, fue su quinto álbum, “Laundry Service” (2001), el que la catapultó a la fama mundial con éxitos como “Whenever, Wherever” y “Underneath Your Clothes”. Desde entonces, ha continuado lanzando álbumes exitosos y colaborando con diversos artistas.

Ha sido embajadora de buena voluntad de UNICEF y ha estado involucrada en varias iniciativas de ayuda social y educación. Shakira ha ganado numerosos premios, incluyendo múltiples premios Grammy y premios Grammy Latinos. Su impacto en la música y la cultura pop la ha convertido en una de las artistas latinas más influyentes en todo el mundo.

