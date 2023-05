Así se celebrará el día mundial de Star Wars en Bogotá

En el evento contará con actividades para grandes y pequeños como batallas con sables laser y conversatorios con uno de los creativos de la saga. Foto: Cortesía STAR FEST

Para sumarse a la celebración del día mundial de Star Wars, este 6 y 7 de mayo se celebrará en Bogotá la tercera edición del Start Fest. Venta de artículos temáticos, actividades infantiles y un conversatorio sobre la saga en el que estará el ilustrador oficial de Star Wars para América Latina, hacen parte de las actividades del evento que se llevará acabo en el Centro Comercial Bulevar Niza,

“Es una reunión hecha por dos coleccionistas y aficionados a Star Wars que en su intención de buscar que más fanáticos de la saga compartieran sus gustos, iniciaron el festival en Colombia”, explica Alejandro Ochoa, coleccionista de Star Wars y codirector del Start Fest. El ingreso al evento es gratuito.

Lucas Marangon, ilustrador profesional y oficial de Star Wars para América Latina participará en uno de los conversatorios del evento

El evento se iniciará a las 9:00 a.m. y tendrá disponible una zona de ventas y un espacio de exhibición en donde grupos de coleccionistas, como Star Wars Bogotá, expondrán sus piezas, figuras, modelos y customizaciones más llamativas. Posteriormente, a las 11:00 a.m. la música se tomará el festival con un concierto sinfónico con melodías de la saga.

Finalizando el concierto se tendrán actividades de conferencia con invitados nacionales e internacionales vía Streaming. Para los más pequeños estará la “Academia Jedi”. Las mascotas también serán parte del festival, pues habrá un desfile con disfraces. Además se contará con la presencia de varios cosplayers encarnando a los personajes favoritos de la saga.

“El taller y el conversatorio que daré quiero que sea enfocado a la gente que va a ir. En mi carrera he hecho de todo. He hecho comic, ilustración… yo podría enseñar sobre composición, guionismo, narrativa gráfica, pero me gustaría hablar sobre mi trabajo e identificar las inquietudes que tengan los asistentes, porque a veces hay jóvenes que se quieren dedicar a esto y llegan con preguntas muy específicas y otras veces, él publicó hace preguntas más generales”, explica Lucas Marangon sobre las charlas y talleres que va a dictar.