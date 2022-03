Sugey Torres y el sueño cumplido de “Encanto”

Sugey Torres participó en el programa "A otro nivel" e hizo parte del video de "El mar de sus ojos", de Carlos Vives junto a ChocQuibTown./ Archivo particular

¿Cómo nació su amor por el canto y la actuación?

El arte ha estado en mi vida desde muy pequeña. De hecho, mi mamá fue la que se dio cuenta de ese talento que tenía. A mis cinco años canté en el colegio, pero unos años después ella decidió meterme en una academia de canto, baile y actuación, gracias a esto participé en festivales de danza, carnavales y representé a Bogotá en otros festivales a nivel nacional.

(Le recomendamos: Binomio de Oro, un vallenato sin tiempo)

¿Recuerda su primera experiencia musical?

Cuando cumplí 17 años tuve la oportunidad de participar en el video de “El mar de sus ojos”, de Carlos Vives con ChoQuibTown, y ahí fue cuando se abrió la puerta de empezar con el canto, porque un productor se dio cuenta, le contó a Vives y él decidió recibirme en Gaira. Hoy en día la música y el arte son lo que me da para vivir, a pesar de que soy comunicadora social también.

Carlos Vives - El Mar de Sus Ojos ft. ChocQuibTown

Hizo la voz de Luisa Madrigal en “Encanto”, ¿qué le dejó esta experiencia?

Esta fue mi primera vez haciendo doblaje. En mi carrera aprendí mucho sobre el tema de la locución y eso me sirvió mucho para lo que se venía con Encanto, porque cuando llegó la pandemia me salió bastante trabajo haciendo locuciones para empresas, productos, etc. Ya había hecho algunos castings para otros proyectos, y me había llegado la propuesta para interpretar la voz en inglés, pero no se logró. Pensé que ese era el final de todo, pero luego llegó la oportunidad de hacer una prueba de doblaje y quedé. Se me cumplió el sueño que tenía desde muy pequeña.

(Lea también: No es un pájaro, no es un avión, es… “The Batman”)

¿Qué fue lo que más disfrutó de interpretar a Luisa Madrigal?

Siento que me llegó mucho el personaje de Luisa en muchos sentidos, tengo recuerdos muy lindos de cuando grabé su canción, que se llama “En lo profundo”, y vi los resultados. En ese momento pensé: “Esto es una realidad, le estoy dando vida a un personaje de Disney”. Me dieron ganas de llorar mientras veía todas las escenas, fue mágico y me enamoré mucho de mi personaje, porque es una mujer que es muy fuerte, pero a la vez nos enseña que hay momentos en los que debemos tocar fondo, y eso no está mal, sobre todo en esta época de redes sociales en las que se muestra siempre una vida perfecta que no existe.

Encanto - En lo Profundo (Letra) (Español Latino)

¿Cómo fue la experiencia de cantar “En lo profundo”?

Fue muy lindo ese momento, además porque siento que eso era lo que más le podía aportar al personaje. El diálogo fue todo un desafío, pero saber que iba a cantar, y que además era una canción propia de Luisa era todo un reto para mí... fueron dos días de jornadas extenuantes, casi doce horas trabajando, y cuanto más analizaba la letra de la canción, más me gustaba. Me siento muy orgullosa por el mensaje que transmite. Además, junto con “No se habla de Bruno”, esta canción siempre está siguiéndole los pasos, la gente la recibió con mucho amor.

(También: The Beatles: en primera fila de su último concierto)

¿Se esperaban el éxito que tuvo “No se habla de Bruno”?

Personalmente, creo que todos le teníamos más fe a la canción de Carlos Vives, o a “Dos oruguitas”, que también fueron muy bien recibidas, pero sorpresivamente llegó todo el fenómeno de “No se habla de Bruno” y es un orgullo que haya colombianos encabezando las listas a nivel global gracias a la película. Nos llenó mucho de felicidad ver el impacto tan positivo que tuvieron todas las canciones de Encanto, porque gracias a ellas pudimos darle al mundo una visión diferente de lo que es Colombia.

¿Qué le dejó en el ámbito profesional haber hecho parte de Disney con “Encanto”?

Yo me quedo con la emoción de los niños con la película, del amor tan grande que los espectadores sienten hacia la película. También me quedo con el orgullo de que Encanto va a quedar para siempre en la historia de Disney. Me siento muy realizada con esto que se logró, y tengo la certeza de que las siguientes generaciones van a seguir viendo una película que representa a su país.