Taylor Swift será estudiada desde la psicología social en Arizona

La universidad de Arizona es la encarga de dictar el curso de la estrella pop Taylor Swift. Foto: EFE - SARAH YENESEL

La Universidad de Arizona en Estados Unidos dio a conocer a través de su portal de noticias, “ASU News”, que ofrecerá un curso sobre psicología social dedicado a la cantante estadounidense Taylor Swift, en el que se analizarán sus canciones, la familia, los amigos, la fama, y otros temas como la venganza.

El nombre de programa es “Psicología de Taylor Swift: temas avanzados de psicología social”, dictado por la estudiante de doctorado del Departamento de Psicología, Alexandra Wormley, quien asegura que no será una reunión de un club de fans, sino inmersiones profundas sobre temas específicos en la vida de la artista.

Uno de los temas que tocará desde psicología social es precisamente la venganza relacionada con el álbum “Reputation”, puesto que fue la producción que la llevó al estrellato, como respuesta a los conflictos que tuvo con Kim Kardashian y Kanye West. “Ella representa su venganza contra ellos”, aseguró Wormley.

“Espero que alguien que no sea fanático tome la clase. Será mucho más atractiva si podemos desafiarnos a nosotros mismos a pensar desde otras perspectivas, como la de un enemigo de Taylor Swift. He proporcionado a los estudiantes algunos sitios web y videos de YouTube que brindan antecedentes, pero no presumo ningún conocimiento previo sobre Taylor Swift en mis conferencias”, indicó la directora del curso.

Wormley también contó que el programa académico nació luego de que uno de sus asistentes de investigación bromeara diciendo que le gustaría un curso sobre la cantante de “Anti-Hero”. Agregó que su hermana es fanática de la artista e hizo parte fundamental de la construcción del curso.

Otros estudios académicos sobre Taylor Swift

No es el primer estudio sobre la carrera de la artista estadounidense Taylor Swift. Recientemente, la Universidad Stanford anunció un curso de invierno que se centraba en un análisis en profundidad de las letras de sus canciones.

Lo mismo pasó en 2022 con dos universidades. Una de ellas fue Universidad de Texas en Austin, que en agosto lanzó un curso titulado “Concursos y contextos literarios: el cancionero de Taylor Swift”, en el que se relacionaban sus canciones con clásicos de la literatura como Shakespeare, Wyatt, Coleridge, Keats, Dickinson.

Mientras que febrero de ese mismo año, el Instituto de Música Grabada Clive Davis de la Universidad de Nueva York lanzó una clase dictada por la escritora de Rolling Stone, Brittany Spanos, en el que se analizó musicalmente a la estrella del pop.

