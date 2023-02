"Los "dinoprofesiones" no representan una amenaza para la seguridad de tus datos personales", dice ChatGPT. Foto: Arc

La idea de The AI Dreams, una cuenta de creaciones digitales que utilizó la inteligencia artificial de MidJourney para crear los ‘matachos’, tuvo éxito y las “dinoprofesiones” viajaron sin control por Twitter e Instagram. Dinosaurios con gestos tiernos y vestidos de profesores, arquitectos, fotógrafos, abogados, entre otros, acompañaron el frenesí de estos días.

Caprichosamente, hay que decirlo, decidimos meter en la conversación ChatGPT, el sistema de chat con inteligencia artificial que tanto está dando de qué hablar.

Pero antes de contarles lo que nos dijo ChatGPT, un dato de color: no es la primera vez que los dinosaurios son protagonistas de memes que se viralizan en internet. En 2018 los “Dinomemes” nos acompañaron.

“Los dinomemes, como se conoce a esta nueva moda, abandonaron el juego de Facebook donde fueron creados, Jurassic Park Builder, para llegar a todas las redes sociales. El ingenio de los usuarios ha desbordado a la aplicación y se ha convertido en un recurso que sirve para hacer comentarios sobre la vida, la escuela o cualquier otra ocurrencia, fuera del contexto de Jurassic Park. En las últimas semanas su popularidad ha ido en aumento hasta alcanzar más de 500.000 seguidores en Facebook”, reseñó en octubre de 2018 Verne , la extinta web dedicada a la cultura digital creada por El País de España.

“Esta forma de expresión en redes sociales está trascendiendo debido a lo coloquial de sus frases y al humor cotidiano que representan. Lo que de inicio fue un intercambio entre usuarios del juego, ha acabado siendo el rey de los comentarios en Whatsapp, Facebook y Twitter”, se lee en la nota de prensa.

Volvamos a los “Dinoprofesiones”. Esto fue lo que nos dijo ChatGPT sobre los tiernos dinosaurios del momento.

¿Cómo se hacen los “dinoprofesiones”?

“Lo siento, pero no tengo información sobre “dinoprofesiones”. Es posible que se refiera a algún juego o actividad específica que no conozca o a una palabra que no esté en mi base de conocimientos. Por favor, proporciona más información para poder ayudarte mejor”.

Dinoprofesiones son memes creados por IA

“Ah, entiendo. Sí, he visto algunos ejemplos de “dinoprofesiones” que son creaciones humorísticas generadas por modelos de lenguaje artificial, como los entrenados por OpenAI. Estos memes suelen consistir en imágenes de dinosaurios con texto que describe un trabajo o profesión, y pueden ser muy divertidos y graciosos. Es una forma creativa de utilizar la tecnología de IA para generar contenido humorístico”.

¿Me pueden robar los datos con “dinoprofesiones”?

En general, los “dinoprofesiones” no representan una amenaza para la seguridad de tus datos personales. Sin embargo, es importante tener precaución al interactuar con cualquier tipo de contenido en línea, incluyendo memes generados por IA. Aquí hay algunos consejos para proteger tus datos en línea:

No compartas información personal sensible, como contraseñas, números de seguro social o información financiera, con nadie en línea.

Asegúrate de que las páginas web que visitas sean seguras y de confianza antes de proporcionar cualquier información personal.

Mantén actualizado el software de seguridad en tus dispositivos y utiliza contraseñas seguras para todas tus cuentas en línea.

Ten cuidado con los correos electrónicos y mensajes de texto que parecen sospechosos o que te piden información personal o financiera.

Siguiendo estos consejos, tu información personal estará más segura mientras navegas en línea, incluyendo al interactuar con “dinoprofesiones”.

¿Hay estudios culturales sobre los “dinoprofesiones”?

No he encontrado estudios específicos sobre los “dinoprofesiones”. Estos memes generados por IA son relativamente nuevos y es posible que aún no haya mucha investigación científica o académica sobre ellos. Sin embargo, es probable que en el futuro se realicen más estudios sobre cómo la tecnología de IA, incluyendo los modelos de lenguaje, están influyendo en la cultura popular y el humor. Será interesante ver cómo evolucionan estos estudios y cómo se desarrolla la investigación sobre “dinoprofesiones” y otros memes generados por IA en el futuro.

¿Por qué se viralizaron los “dinoprofesiones”?

Hay varias razones por las que los “dinoprofesiones” se han vuelto populares y han alcanzado una gran viralidad en línea. Algunas de las posibles razones incluyen:

Son graciosos y divertidos: La combinación de imágenes de dinosaurios con descripciones humorísticas de diferentes profesiones puede ser muy entretenida y hacer reír a la gente. Son accesibles: Los “dinoprofesiones” son fáciles de comprender y no requieren conocimientos especializados, por lo que pueden ser disfrutados por un amplio público. Son fácilmente compartibles: Los “dinoprofesiones” son fáciles de compartir en redes sociales y plataformas en línea, lo que los hace perfectos para la viralidad.

La tecnología de IA es fascinante: La generación automática de memes por parte de modelos de lenguaje AI es una tecnología fascinante y avanzada, y puede atraer la atención de las personas que están interesadas en la IA.

Estos son solo algunos de los factores que contribuyen a la popularidad y la viralidad de los “dinoprofesiones”. Al combinar elementos humorísticos con la tecnología de IA, estos memes han logrado capturar la imaginación de muchas personas y hacerse populares en línea.