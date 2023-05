Víctor Hugo Cabrera, de ‘Hasta que la plata nos separe’, es acusado de robo

El actor Víctor Hugo Cabrera no se ha pronunciado públicamente sobre la situación. Foto: Caracol Televisión

El actor Víctor Hugo Cabrera fue acusado de hurto por una mujer el pasado fin de semana. El intérprete, protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ y de ‘Bermúdez’, se encontraba en una discoteca el pasado sábado. Una mujer que se encontraba en el mismo lugar asegura que Cabrera se llevó su bolso cuando ella estaba distraída bailando.

Lorena Rovira, la mujer que acusó al actor, habló con el programa de Caracol Televisión La Red. “Estuvimos tomándonos unos tragos el sábado, cuando me voy a ir del sitio, mis pertenencias no estaban, mi bolso, mi dinero, mis tarjetas; empezamos a buscar en la camioneta y tampoco estaban”, dijo Rovira.

“Al otro día nos dirigimos al centro comercial, nos mostraron las cámaras y nos dimos cuenta de que él fue la persona que cometió el robo, él salió con mi bolso, estuvo cinco minutos en la camioneta y luego otra persona se lleva el bolso de la camioneta. Él aprovechó el momento en que yo no estaba vigilando el bolso para sacarlo”, le dijo la mujer al medio.

¿Por qué acusan a Víctor Hugo Cabrera de robo?

Según aseguró la persona afectada, en su bolso tenía 700 mil pesos en efectivo, tarjetas de crédito y otras pertenencias. Asimismo, la mujer afirmó que se hizo una compra por un millón de pesos con una de sus tarjetas robadas.

“Allá los policías se dan cuenta en la cámara de lo que había sucedido y él, que también estaba revisando el monitor, no quería aceptar la situación. Decía que eso no era posible, que no era él, solamente decía que iba a llamar a un abogado, pero está la evidencia y la prueba en las cámaras”, dice la mujer sobre la reacción del actor. Cabrera no fue capturado, ya que no fue sorprendido en flagrancia cometiendo el acto.

De acuerdo con la mujer, ya fue interpuesta una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. “Yo me siento nerviosa de que él haga algo contra mí, no quiero que se vea afectada mi identidad ni mi familia, por eso hago esto público, yo quiero que él me devuelva mis cosas y que responda por lo que hizo”, menciona Lorena Rovira. El actor no ha hablado públicamente sobre la denuncia en su contra.