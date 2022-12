Andrea Valdiri le dio regalo de más de 100 millones a Felipe Saruma por Navidad

Andrea Valdiri y Felipe Saruma durante la celebración de Navidad el fin de semana. Foto: Instagram @rastreandofamosos

La influenciadora y bailarina barranquillera, Andrea Valdiri celebró la noche de Navidad junto a su familia y amigos en su ciudad natal y sorprendió este 24 de diciembre a Felipe Saruma, su esposo, con un millonario regalo.

Valdiri dio unas palabras sentidas hacia su pareja, con quien comparte el rol de padre de su hija mejor, Adhara Valdiri, hija de Lowe León. La influenciadora se refirió a Felipe Saruma como un buen papá y una persona de admirar.

¿Cuál fue el regalo que le dio Valdiri a Felipe Saruma?

“(…) Todo lo que soñaste, que hoy en día se está cumpliendo, tienes una empresa hermosísima, tienes unos papás que trabajan contigo, una familia hermosa que te ha inculcado unos valores y cada día te admiro más por tu trabajo porque eres un hombre muy perseverante, correcto, un buen papá”, afirmó Andrea Valdiri.

Después procedió a darle el regalo a su esposo, quien se notó muy sorprendido al punto de que le salieran lágrimas. Unos minutos después, abrazó a Valdiri y dijo: “esta era mi sueño, esta era la cámara que yo quería, es una cámara que usan en Hollywood”.

La bolsa, además de traer una cámara, venía con otros accesorios, por lo que de forma jocosa, Felipe Saruma se sonrió y afirmó: “esto es muy caro”.

Horas después, el creador de contenido subió una historia de Instagram donde agradeció nuevamente a Andrea Valdiri. “Ella sabe cuáles son mis anhelos, mis sueños, los que me desviven, lo que me vuelve loco, el cine. Toda mi vida he seguido mi sueño de convertirme en un director de cine y hoy mi esposa me acaba de regalar una cámara de cine que usan en Hollywood, no tengo palabras. ¡Este momento de mi vida se llama FELICIDAD!”.

¿Cuánto vale la cámara de cine que le dio Andrea Valdiri a Felipe Saruma?

El modelo de esta cámara de cine profesional es el V-RAPTOR 8K VV la que muchos destacan como “la cámara de cine de RED más potente y avanzada de la historia”. En algunos portales web este producto tiene un valor de $31.218 euros con impuestos incluidos, lo que se traduce a más de 150 millones de pesos colombianos.

Este modelo se destaca por tener un sensor 8K multiformato, que permite grabar en gran formato 8K o en S35 6K y, además, “ofrece la mayor selección de objetivos de todas las cámaras comparables del mercado y permite a los fotógrafos obtener siempre imágenes a más de 4K”.