El influencer publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que expresa su desacuerdo con los actos cometidos por Escobar y señala que “uno no no puede hacerse responsable de los actos de los demás”.

El influencer ha sido blanco de innumerables críticas después de que varias fotos salieran a la luz en compañía de Andrés Escobar, el empresario que fue fotografiado y grabado portando un arma, que según él era “traumática”, en medio del Paro Nacional en la ciudad de Cali.

#YoEstoyConBeto muy sospechoso este amigo andres escobar, el tal Mindo podria ser??? pic.twitter.com/2j9FtGs796 — MAURO SALINAS (@MAUOSALINASREND) June 1, 2021

Luego de que se presentaran los hechos, el influencer decidió pronunciarse y aclarar el origen de la foto que se hizo viral de él junto a Escobar. “Yo como ciudadano rechazo todo acto de violencia, tanto físico como verbal. Se está difundiendo información que no es correcta sobre mí”, comenta el influencer en el video, en el que además menciona que reconoce que como creador de contenido digital, con una gran audiencia, tiene el deber y la responsabilidad de brindar la información correcta.

“Varias fotografías andan rondando en redes: la primera, es una que dice que hago parte de un grupo paramilitar, porque me tomé una foto con una persona que cometió un acto de violencia. Yo me tomo fotos casi todos los días con personas que me conocen por mi trabajo.... pero entonces ahora hay que hacer dos cosas, pedirles el pasado judicial, o ser vidente y saber qué actos van a cometer más adelante”, comenta “El Mindo” en su video.

El influencer también expresó su preocupación por las amenazas que ha recibido tanto él como su familia por otra fotografía que, según él, es falsa. “Hay otras fotos rondando, donde yo supuestamente estoy encapuchado dándole bala a todo el mundo... En este momento se encuentra amenazada mi familia y también yo”, revela el creador de contenido, afirmando que ya tomó cartas en el asunto y reportó las cuentas que han amenazado con atentar contra su vida y la de su familia.

En cuanto a Escobar, este martes se conoció la noticia de que fue citado a interrogatorio por presunto ataque a manifestantes en Cali. Este también se pronunció por medio de un video de conocimiento público. “El camino no son las armas. El camino no es una guerra civil. Mi intención no es hacer un llamado al odio ni al resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada en el marco del paro nacional”, dijo Escobar, quien además afirmó que se trataba de un arma traumática, incluso mostrando su supuesto registro de importación.