Video: le robaron el ‘show’ a Ricardo Montaner, fan cantó igual que él

Un fanático chileno demostró su talento para cantar e imitar la voz de Ricardo Montaner. El artista sorprendido, salió del escenario. EFE/ Hecho A Mano Music Foto: Hecho a Mano Music EFE - Hecho a Mano Music

La familia Montaner es noticia en todas partes del mundo, no solo por lo que hay alrededor de sus experiencias personales, sino también por su talento en la música y el entretenimiento.

Recientemente, Ricardo Montaner, el famoso cantante argentino-venezolano, dio un concierto en Chile, como parte de su gira “Montaner Tour 2022″, y además de que fue un maravilloso show, hubo un momento en el que un fanático se llevó toda la atención, del público y del cantante.

(Le puede interesar: La niña que llegó con zapatos rotos a “La Voz Kids” y sorprendió a todo el mundo)

Se trata de Claudio Olate, el fanático que, durante el concierto de Montaner, se dio a conocer gracias a su voz y su parecido con la de Montaner. Claudio no pensó que podría tratarse del mejor día de su vida.

Los detalles del concierto

“Claudio, ¿y trabajas? ¿Eres artista?” fue la pregunta que le hizo Ricardo Montaner a Claudio, quien muy nervioso afirmó ser actor, pero tener un talento indudable para cantar. Cuando el fanático respondió a Montaner, este le pidió le cantara algo, a lo que Claudio con nerviosismo aceptó y decidió cantar “Voy a Extrañarte”, uno de los éxitos de Ricardo Montaner.

(No deje de leer: Jessica Alba considera que a Marvel le hace falta diversidad)

Aunque Montaner inició con las primeras palabras de la canción, la sorpresa vino después cuando Claudio Olate, con el tono casi exacto de Montaner, empezó a interpretar la canción.

Los gritos de los fanáticos se escucharon en todo el Movistar Arena de Chile, y el mismo Ricardo Montaner quedó con la boca abierta.

Durante la interpretación, a Claudio se le salieron un par de lágrimas y se alcanza a leer en sus labios la frase: “no puedo creerlo”.

Tanta fue la impresión de Montaner, que salió del escenario y dejó que Claudio siguiera cantando su éxito. Al final de la presentación, Montaner dijo, en forma graciosa, “tú tienes que ir al Festival de Viña ¿sabes?”.

(Además: Zac Efron y Vanessa Hudgens: ¿se planea el regreso de “High School Musical”?)

“Te agradezco mucho. Ojalá la gente sepa lo espontáneo que fue esto y que no tenía ni idea, no tenía la más mínima idea de la sorpresa con la que yo me iba a encontrar. Yo quiero agradecerte, porque honro el trabajo que ustedes hacen, la gente que adopta un personaje y lo hace de la manera que tú lo hiciste...”. Fueron las palabras que le dijo Montaner a Claudio justo después de la agradable sorpresa.

¿Quién en Claudio Olate?

A pesar de que este fanático de Montaner se hizo viral en las últimas horas, Claudio Olate, ya era conocido en Chile gracias a su participación en el programa “Mi nombre es”, donde, precisamente, interpretó a Ricardo Montaner.

El programa en el que este actor participó, se transmitió en 2011, y aunque no fue el ganador de esa temporada, si tuvo un gran reconocimiento por su impecable y parecida voz a la de Montaner.