Wanda Pot: arte con muros y sin barreras

Wanda Pot, cuyo nombre de pila es Juan David Rodríguez, estudió diseño gráfico y trabajó como publicista. / Santiago Ortegón

Juan David Rodríguez, quien es popularmente conocido como Wanda Pot, es un artista bumangués que se ha destacado por sus trabajos de muralismo dentro del entorno urbano. Estudió diseño gráfico y estuvo trabajando en una agencia de publicidad en el momento en que decidió retirarse del mundo de las resmas de papel y los cubículos de oficina para dedicarse a lo que más ama y disfruta hacer: pintar.

Actualmente, Wanda Pot se encuentra creando una tienda móvil de su marca “Buena Vida” y participó recientemente en la campaña mundial de Budweiser “Tomorrow is Yours to Take”, donde fue elegido para trabajar a la par de Anderson .Paak, miembro del dúo musical Silk Sonic, que comparte con Bruno Mars.

Junto a otros varios artistas, como la cantante Lara91K, la baterista Louise Bartle y también el futbolista de estilo libre Sean Garnier, se unen a esta campaña “Tomorrow is Yours to Take” para dejarles un mensaje a aquellas personas que han sido rechazadas e invitarlas a cambiar ese “no” por una nueva oportunidad.

Wanda, quien hacía parte de una agencia de publicistas, con un buen salario y una estabilidad laboral, conoce muy bien ese sentimiento de saber “que el lugar en el que te encuentras ya no tiene nada más que ofrecer y es momento de buscar otros caminos”. Aunque es una decisión arriesgada que conlleva a perder una seguridad económica, no es algo imposible de hacer, pues en el camino del autodescubrimiento hay amigos que llegan a brindar una mano.

“Durante ese año que no hice nada de dinero, estuve en el estudio de un parcero que se llama Mauricio, ‘Aich’, quien me abrió su taller, donde me pude desarrollar también como artista. Empecé a explorar formas, colores, técnicas, ilustraciones, tipografías, de todo, y ha sido un viaje increíble”, cuenta Wanda Pot.

Budweiser llegó a su vida por medio de un correo en el que le ofrecían la oportunidad de aparecer con el productor, director y ocho veces ganador del premio Grammy, Anderson .Paak, en una misma campaña publicitaria, donde él podría pintar un mural en la ciudad de São Paulo, Brasil.

“La verdad, pensé que era mentira. Primero me llegó un correo en inglés y me decían que querían que estuviera en una campaña mundial, me pagarían cierta cantidad de dinero y tendría que ir a São Paulo para estar en la misma campaña que Anderson .Paak. Pensé ‘está bien, esto es mentira, creo que me van a robar algo’, hubo prejuicios de mi parte y luego dije que sí al proyecto”.

Con solo dos semanas de antelación al desarrollo del proyecto, Wanda Pot se preparó y tuvo que acondicionar todos sus artefactos y materiales para enviarlos en un avión hasta Brasil, donde se encontraría con un equipo que le ayudaría a plasmar el boceto de un joven que sería la representación de toda una comunidad a la que siempre se le insinuó que la única forma de ser feliz y exitoso es sentándose detrás de un escritorio.

“Buena Vida” es la marca personal de Wanda Pot, con la que diseña camisetas, gorros, rompecabezas y sudaderas, e invita a las personas a “estar de vacaciones permanentemente”, que tanto en su trabajo como en su vida personal puedan disfrutar sin sentir que algún momento sea una carga. Budweiser Colombia también dará visibilidad a artistas colombianos que han pasado por la misma situación y la canción Tiradera al hate, compuesta por Rap Bang Club y Los Petit Fellas, responderá a esas frases de una forma contundente.