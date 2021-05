Will Smith muestra su radical cambio físico durante la pandemia

El proyecto de YouTube Originals, cuyo título provisional es “Best Shape of My Life, tendrá seis partes y contará con expertos y atletas que ayudarán al protagonista a estar en forma.

El confinamiento pasó factura a Will Smith, que recientemente compartió varias fotos mostrando los kilos que ha ganado durante la pandemia de coronavirus. El actor, que confesó estar en “la peor forma” de su vida, se ha propuesto cambiar su físico y documentará su transformación en un reality para YouTube.

”Este es el cuerpo que conseguí tras toda la pandemia e incontables días pasando por la despensa. Amo este cuerpo, pero quiero sentirme mejor. No más muffins a medianoche... ¡Esto es todo! ¡Voy a estar en la mejor forma de mi vida! Me uní a YouTube para encarrilar mi salud y bienestar. Espero que funcione”, publicó Will Smith en Instagram junto a una imagen en ropa interior.

El perfil de Instagram de Smith se ha llenado de comentarios de celebridades, quienes han animado al intérprete en su nuevo proyecto. “Will, pobre bebé, estoy llorando por ti, aunque sigues estando en mejor forma que el 90% de Estados Unidos”, afirmó Arnold Schwarzenegger. “Esto es un montaje... Vas a tener abdominales en tres días”, opinó Diplo.

El proyecto de YouTube Originals, cuyo título provisional es Best Shape of My Life, tendrá seis partes y contará con expertos y atletas que ayudarán al protagonista a estar en forma.

