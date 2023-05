Yeison Jiménez buscó a hombre que subió moto al Transmilenio y le pagó la multa

El hombre fue interceptado en la estación de Venecia y la Policía le puso tres comparendos. Foto: Web

El pasado jueves 18 de mayo se hizo viral en redes sociales el caso de un hombre que iba manejando su motocicleta por el sector de Chapinero, al norte de Bogotá, y luego de que su vehículo se quedara sin gasolina, este decidió subir su medio de transporte a la estación de TransMilenio más cercana.

Según informes, el suceso se dio cuando el hombre iba en moto por la avenida Caracas y al no tener dinero suficiente para tanquear en una bomba del sector, quiso meter la moto a la estación de Transmilenio de la calle 63. Luego de ello, el motociclista se subió al sistema de TransMilenio sin pagar el pasaje, tomó su vehículo, lo subió a un articulado y recorrió un trayecto bastante largo desde la calle 63 hasta la estación de Venecia, por la NQS.

Como respuesta a los llamados de atención por parte de los mismos usuarios del transporte público, las autoridades acudieron al lugar y, acto seguido, le impusieron al conductor las sanciones de: evasión del pago del pasaje, comportamientos inadecuados en el sistema Transmilenio y la última y tercera multa por subir la moto al bus.

Yeison Jiménez ayudó a hombre que subió su moto al Transmilenio

Luego de darse a conocer el hecho, el cantante de música popular, Yeison Jiménez, dio a conocer por medio de sus redes sociales su punto de vista de la situación que le sucedió a este sujeto e hizo una reflexión al mismo tiempo que buscó al hombre que subió su moto al TransMilenio, con el fin de ayudarlo a pagar sus multas.

“Un joven tuvo que subir su moto por falta de gasolina a Transmilenio y la ley cumple con lo que toca. Yo me puse a pensar que ese man tuvo que estar muy desesperado para tomar una acción como esa, por que la más fácil es meterla a un parqueadero, pero ¿cuánto le iba a valer eso? Quiero pedirle a la Policía que me envíe el contacto de este señor, los datos personales y me quiero hacer cargo de todo, yo pago todo y le entrego su moto tanqueada. Cuando necesite gasolina que me llame”, dijo el cantante en una historia de Instagram.

Un par de horas después de publicar el mensaje, el artista aseguró que encontró al conductor, por lo que procederá a realizar los pagos necesarios para que puedan sacar la moto de los patios. “Ya contactamos al muchacho, ya tenemos los cupones de pago, ya estamos pidiendo todos los recibos de grúa y patios y ya la otra semana tiene su motico el hombre” concluyó.

