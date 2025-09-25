Horóscopo diario gratis para hoy 25 de septiembre del 2025

Escucha este artículo
Libra (24 sep. - 23 oct.)
Llegan noticias que romperán la rutina. Prepárate para algo nuevo y positivo. Menos miedo, más sueños cumplidos.
Animal del día: Culebra.
Escorpión (24 oct. - 22 nov.)
Tus ideas valen oro. Exprésalas, trabaja en ellas y empieza a construir futuro. Suelta los miedos y atrévete.
Animal del día: León.
Sagitario (23 nov. - 21 dic.)
Encuentra balance entre lo que deseas, lo que tienes y lo que viene. No tomes decisiones a la ligera. Analiza muy bien.
Animal del día: Pantera
Capricornio (22 dic. - 20 ene.)
Sientes traición. Aléjate y valora a quienes sí están contigo de forma genuina. Atrae lo positivo.
Animal del día: Búho.
Acuario (21 ene. - 19 feb.)
Vives un amor pleno. Cuídalo con sinceridad y atención diaria. Sé fiel y honesto con quien te ama. No seas caprichoso.
Animal del día: Conejo
Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Eso que críticas en otros puede estar dentro de ti. Obsérvate con honestidad. No actúes por aparentar, vive y goza el presente.
Animal del día: Elefante.
Aries (21 mar. - 20 abr.)
Antes de hablar de amor futuro, resuelve esos temas pendientes que estás evitando. El pasado ya cumplió su papel.
Animal del día: Perro.
Tauro (21 abr. - 21 may.)
No insistas en cambiar lo que ya está definido. Es momento de tomar otro rumbo con decisión. Aprende a cerrar ciclos.
Animal del día: Gato.
Géminis (22 may. - 21 jun.)
Estás rodeado de buena vibra. Es ahora o nunca para avanzar con esos planes estancados. Sal de tu zona de confort.
Animal del día: Tigre.
Cáncer (22 jun. - 23 jul.)
Escucha tu intuición y aléjate de personas y pensamientos que te estancan. Es hora de decirle a más de uno adiós.
Animal del día: Zorro.
Leo (24 jul. - 23 ago.)
Haz una pausa. Estás perdiendo vínculos por descuidar lo esencial: el amor y la familia. Organiza tus prioridades.
Animal del día: Delfín.
Virgo (24 ago. - 23 sep.)
Deja el drama y cambia de perspectiva. Estás atrapado en lo mismo sin buscar salida. Atrévete y asume nuevos retos.
Animal del día: Jirafa.
