Tarot de Mavé gratis de la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre

PISCIS: Usted se ha preguntado con insistencia si ha hecho las cosas bien, si las hubiera podido hacer mejor; ha dudado de su coraje y perseverancia… No debería poner en tela de juicio lo que hace con seriedad y compromiso. No hay razón para que los comentarios de algunos, motivados por la envidia, le quiten el piso ¿Qué piensa? Velas amarillas, muchas velas amarillas.

Foto: Archivo Particular