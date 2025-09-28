Logo El Espectador
Tarot de Mavé gratis de la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre.

Mavé
28 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.
PISCIS: Usted se ha preguntado con insistencia si ha hecho las cosas bien, si las hubiera podido hacer mejor; ha dudado de su coraje y perseverancia… No debería poner en tela de juicio lo que hace con seriedad y compromiso. No hay razón para que los comentarios de algunos, motivados por la envidia, le quiten el piso ¿Qué piensa? Velas amarillas, muchas velas amarillas.
