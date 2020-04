¿Filtradas las fechas de estreno de las series Marvel y "Star Wars" en Disney+?

CulturaOcio - Europa Press

Las primeras series en llegar serán "The Falcon and the Winter Soldier" y "WandaVision" que, en principio iban a estrenarse en agosto y diciembre de 2020, respectivamente.

La Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel se ha retrasado debido a la pandemia, situación que ha generado dudas en torno al lanzamiento de las series basadas en personajes de la Casa de las Ideas en Disney+. Ahora y gracias a un comunicado de prensa con motivo del lanzamiento de Disney+ en Francia, aparentemente se ha desvelado cuándo se podrán ver los esperados proyectos en la plataforma además de las dos nuevas series de la saga Star Wars centradas en los personajes de Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor.

Según el comunicado filtrado, las primeras series en llegar serán The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision que, en principio iban a estrenarse en agosto y diciembre de 2020, respectivamente. En todo caso, no hay que descartar posibles retrasos ya que todo apunta a que la pandemia del COVID-19 habría impedido finalizar las series a tiempo para sus fechas programadas.

En 2021 sería el turno de Loki, la serie protagonizada por el Dios del Engaño al que da vida Tom Hiddleston, y de What If...?, una producción de animación sobre realidades alternativas en el Universo Marvel.

El retraso más notable es el de Hawkeye, que pasa de 2021 a 2022. La serie de Ojo de Halcón llegará al servicio de streaming en mismo año en el que está programado el estreno en Disney+ de Ms. Marvel, She-Hulk y Moon Knight. (Lea también: La serie de Loki estará vinculada a Doctor Strange)

El estudio también se ha visto obligado a retrasar el estreno de sus próximas películas de Marvel. Viuda Negra llegará finalmente el 6 de noviembre de 2020, Los Eternos el 12 de febrero de 2021, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos el 7 de mayo de 2021, mientras que Doctor Strange 2 lo hará el 5 de noviembre de 2021. Por su parte, títulos como Thor: Love and Thunder, Capitana Marvel 2 y Black Panther 2 podrán verse en la gran pantalla ya en 2022. (Lea: "The Falcon and The Winter Soldier" podría ser el ingreso de X-Men a Marvel)

Los títulos de Marvel no son los únicos que están sufriendo aplazamientos por la pandemia del nuevo coronavirus. Mientras que la serie de Cassian Andor, el personaje que interpretó Diego Luna en Rogue One llegará en 2021, la esperada serie de sobre el maestro jedi Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor no llegará a Disney+ hasta 2022, ya que la producción no ha podido arrancar en las fechas previstas.

Así quedan, por tanto, año a año los estrenos en Disney+ de series de Marvel y Star Wars:

2020

The Falcon and the Winter Soldier

WandaVision

2021

Loki

What If...?

Cassian Andor

2022

Ms. Marvel

She-Hulk

Moon-Knight

Hawkeye

Obi-Wan