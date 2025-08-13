Ana Tijoux, Granuja y El B en Hip Hop al Parque 2025: Fecha, días y detalles

El sábado 23 y el domingo 24 de agosto se realizará Hip Hop al Parque 2025

Con la intención de unir la vieja y la nueva escuela del Hip Hop, con una programación que incluye la presentación tanto de leyendas como de nuevos talentos, así como actividades diversas como talleres y eventos culturales se realizará una vez más Hip Hop al Parque, que en esta oportunidad enfatiza en aspectos como la resistencia, el amor y la transformación social.

El encuentro de los intérpretes, expertos y amantes del género será el 23 y 24 de agosto en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

Desde ya se anticipa la presentación de 24 agrupaciones, de las cuales 8 son internacionales; 4, nacionales y 12 ganadores de la Beca Hip Hop al Parque 2025, quienes conforman la nueva sangre del ritmo.

En esta oportunidad, los sonidos del Bronx neoyorquino, los barrios de Medellín y Bucaramanga, las calles de Cali, el talento de Bogotá y algunos representantes de Latinoamérica y España se unirán en el escenario de la edición número 27 del Festival Hip Hop al Parque, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

“Este año el festival quiere mostrar que, sin importar los años que lleven los artistas o seguidores haciendo parte de esta comunidad, lo importante es trabajar unidos, aprender uno del otro para continuar la consolidación y globalización del hip hop para, de esa forma, dejar buenas bases y un mensaje claro para futuros seguidores: no es cuestión de edad o generación; son la pasión por el arte y el amor por la comunidad los factores que hacen valiosa la cultura hip hop”, explicó María Claudia Parias, directora de Indstituo Distrital de las Artes- Idartes.

El cartel de Hip Hop al Parque 2025

Sobre los invitados especiales se confirmó la presencia de la agrupación Coast Contra, conformado por los MCs Eric Jamal, Taj Austin, Ras Austin y el colombiano Rio Loz. Así mismo, el cubano El B, rapero, productor nominado al Grammy y uno de los fundadores del dúo Los Aldeanos con los que se presentó en Hip Hop al Parque 2010.

Desde Queens, Nueva York llega The Beatnuts, mítico dúo de raíces dominicanas y colombianas, reconocidos por su trabajo como MCs y como productores para artistas como Fat Joe, Common y Big Pun.

También estará el francés Lord Kossity, leyenda europea del rap, dancehall y reggae.

En cuanto a las voces locales se anticipa la presencia de Granuja, uno de los MCs más respetados de Medellín. Desde Floridablanca, Bucaramanga, llega El Nido; desde Cali se suma H2O – Hip Hop Organizado, y DJ Destroy Arms.

Los 12 artistas distritales, ganadores de la beca Hip Hop al Parque 2025 en la categoría MC y Dj. Que estarán son: Alfa Gama, Aros García, Doggy Fresh, H-Ico el Señor del Funk, Jamblock JR, M.A.D. Fellaz, Monfu YWC y Spektra de la Rima, DJ Germán López, DJ Hype Box, DJ Saizawer y DJ Yamant.

Las voces femeninas que estarán en el Festival serán: la agrupación bogotana femenina Spektra de la Rima, el dúo de Brasil Conexão Katrina; desde Venezuela, Neblinna; desde Chile, Ana Tijoux; desde España, Las Ninyas del Corro, dúo barcelonés integrado por Laüra Bonsai y Felinna Vallejo.

¿Por dónde ver Hip Hop al Parque 2025?

Además de la presencialidad el festival Hip Hop al Parque, el más grande de su género en Colombia y uno de los más relevantes en el continente, cuyo lema este año será: “Bogotá, un territorio de paz, generación tras generación” puede ser visto por los televidentes mediante Canal Capital.

Los anfitriones de las emisiones, serán la rapera Arcy y el host Jonpi, quienes se encargarán de acompañar lo que se vive en el escenario de esta gran fiesta de música urbana.

