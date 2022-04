Ana Torroja y sus “Mil razones” para seguir vigente

Ana Torroja es una de las cantantes españolas con mayores ventas durante el milenio de 2000. / Cortesía: Teatro Mayor

Con más de 40 años de trayectoria artística, Ana Torroja es considerada como un ícono pop por su estética, su frescura y por la conexión que crea con el público en cada concierto.

Luego de ocho años de no presentarse en Colombia, regresa al país con su gira Volver Tour con la que ya había conquistado los principales escenarios de su país y de Latinoamérica antes de la pandemia. En 2022 emprende de nuevo este recorrido, y en él presenta su más reciente trabajo discográfico: Mil razones.

Antes de embarcarse a recorrer el mundo a través de la música, la cantante quería ser economista, pero en su camino cambió las estadísticas por las partituras cuando conoció a los hermanos Cano.

Así, en los ochenta, conformó una de las agrupaciones más emblemáticas del pop español que marcó a una generación, Mecano. Junto a los hermanos Nacho y José María Cano, Torroja integró este fenómeno musical al que los expertos le atribuyen más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Mecano - Cruz de navajas

Con este grupo, Ana Torroja conquistó al público europeo y latino al interpretar las composiciones de Nacho y José María a través de canciones como Hoy no me puedo levantar -su primer sencillo-, Hijo de la luna, Cruz de navajas, Me colé en una fiesta, Maquillaje, entre otras que mezclaban las historias que allí contaban con sintetizadores y melodías pop.

En los 90, la española consolidó su carrera como solista tras finalizar su etapa con Mecano, ciclo que la artista considera cerrado y sin regreso. A partir de ese cierre saltó como única responsable de su nombre y emprendió su búsqueda de nuevos sonidos y estilos diferentes con la ayuda de productores y compositores.

MECANO : Maquillaje (HD)

De esta manera, Ana Torroja nutrió su trayectoria artística de diversos matices sonoros, diferentes de los que ya había experimentado con los hermanos Cano, y de esas nuevas vertientes surgió en 1997 Puntos cardinales, su primer trabajo en su ruta como solista.

Después de esa producción musical la artista publicó álbumes como Pasajes de un sueño, Me cuesta tanto olvidarte y Sonrisa y conexión, con los que cementó su sello como solista, al punto de que se convirtió en una de las cantantes españolas con mayores ventas durante el milenio de 2000.

Me cuesta tanto olvidarte - MECANO

Además de su actividad en los estudios de grabación, Torroja ha colaborado con artistas como Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Ximena Sariñana, Juanes, Fonseca, Aleks Syntek, Raphael, Armando Manzanero, Rosario y Hombres G, por nombrar algunos. Hasta el momento, la madrileña ha dado forma a ocho discos y numerosas canciones como A contratiempo, No me canso y Sonrisa.

En 2019 lanzó cuatro sencillos: Antes, Ya fue, Ya me cansé de mentir y Llama, en los que volvió a sus raíces y redescubrió el género electrónico. Sobre esta última canción, la artista contó con la colaboración de la cantante Rosalía, quien participó en la composición de la letra y quien declaró que fue un honor escribir para alguien que ha significado tanto en la música española.

Ana Torroja - Llama

De este modo, Ana Torroja afirmó sobre la canción Llama, que “necesitaba hacer canciones inéditas, renovarme, sorprender. En mi carrera en solitario he visitado distintas formas de hacer música, y ahora vuelvo a mis raíces, a la música electrónica, donde nací, aprendí y me inspiré”.

Llama es parte de Mil razones, su octavo disco de estudio, en el que recopila nueve canciones que contaron con la colaboración de algunos artistas como Alizzz, El Guincho, quien fue el dj productor detrás de El mal querer, de Rosalía, y Alaska.

Con Hora y cuarto Ana Torroja demuestra que entre ella y la intérprete de Ni tú ni nadie hay solo respeto, cariño y admiración. “Hace rato quería trabajar con ella, y esta colaboración se dio de manera natural. Era un sueño para mí”, asegura la ex-Mecano sobre su colaboración con Alaska, con quien protagonizó el video de esta canción en el que, vestidas de lentejuelas, reflejan el glamur y la estética fiestera fusionada con sonidos electrónicos acompañados del contraste de sus voces.

Con Volver Tour la cantante presenta este nuevo disco en Colombia, pero también le suma algunos de los grandes éxitos de Mecano, con el objetivo de ofrecer una velada que, según la intérprete, le hace mucha ilusión y que ha preparado con entusiasmo y alegría.

Ana Torroja en Colombia. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (Bogotá). Jueves 12 de mayo, a partir de las 8:00 p.m. Información y boletería: www.tuboleta.com