Conozca los detalles del nuevo álbum de Feid que se lanza a finales de este mes

En el centro de eventos La Macarena, el artista presentó en exclusiva para sus seguidores su nuevo álbum: "Mor, no le temas a la oscuridad". Foto: Cortesía Universal Music

Feid, uno de los mayores representantes colombianos en el género urbano, abrió este jueves 14 de septiembre las puertas del centro de espectáculos La Macarena de su natal Medellín. En un evento especial dedicado a sus fans el cantante y productor musical anticipó su próximo trabajo.

El artista, que anunció el evento un día antes, no dio muchos detalles sobre el contenido del mismo y no trascendió mucho, pero aseguró que los asistentes podrían tener un adelanto del álbum. Fue en La Macarena donde el cantante dio sus primeros grandes conciertos. Justo hace un año lo recibió a él y a su “parche”, a sus amigos, para un evento especial como sus seguidores con entrada gratuita.

Más sobre Música Spotify declaró el 29 de septiembre como el “Día de Shakira” Esta semana la cantante barranquillera obtuvo en los premios MTV Video Music Awards, el “Video Vanguard”, un reconocimiento a las innovaciones en las grabaciones audiovisuales de la industria. Conocer más Spotify declaró el 29 de septiembre como el “Día de Shakira” Un homenaje a los balseros de Cuba El artista cubano Manu La Habana habla sobre su sencillo “Rema, rema”, una canción que escribe en homenaje a todas las personas que cumplen con el oficio de balseros, ayudando a otras personas a migrar de su país. Conocer más Un homenaje a los balseros de Cuba

En fotos compartidas en redes sociales se ve como Feid y sus amigos salieron al escenario y, sentados en sofás, jugaron videojuegos. Carolina, una de las fanáticas que no dudó en asistir al evento, aseguró a EFE que Feid es único por su “esencia” y espera que su nuevo disco “juegue” con diferentes estilos.

Le puede interesar: Elton John y Lady Gaga entre los colaboradores de The Rolling Stones en nuevo disco

La fila de fans vestidos con las características gafas del cantante y llenos de verde, su color insignia, esperaban desde primera hora.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Feid?

El artista de éxitos como ‘Hey mor’ o ‘Classy 101′ anunció que su próximo álbum “Mor, no le temas a la oscuridad” verá la luz el 29 de septiembre, aunque no ha dejado que sus fans esperen sin nada y no solo dio este concierto sorpresa en Medellín, también adelantó que hará un evento de este tipo en Miami.

El artista ha lanzado los álbumes “Así como suena” (2015), “19″ (2019), “The Academy” (2019) “Ferxxo (Vol. 1: M.O.R)” (2020), “Inter Shibuya - La mafia” (2021) y “Feliz cumpleaños, Ferxxo, te pirateamos el álbum” (2022). Por lo que su nuevo disco sería su tercer álbum de estudio.

¿Qué canciones tiene el álbum “Mor, no le temas a la oscuridad” de Feid?

VOL 2 VENTE CONMIGO Niña Bonita con Sean Paul GANGSTERS Y PISTOLAS con Ñengo Flow FERXXO 151 con ICON BUBALO con Rema RITMO DE MEDALLO con Ryan Castro FERXXO EDITION NX TX SIENTAS SOLX LUCES DE TECNO EY CHORY VELOCIDAD CRUCERO ROMÁNTICOS DE LUNES El único tema del ferxxo con Young Cister y Pailita PRIVILEGIOS con Cupido

Leer más: El jazz y la música andina se unen con Palos y Cuerdas y Paquito De Rivera