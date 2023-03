Curiosidades del álbum “The Dark Side of the Moon”, de Pink Floyd

El álbum, que se lanzó el 1973, vendió más de 45 millones de copias en el mundo. Foto: Spotify

Se cumple medio siglo desde que Pink Floyd, la banda de rock británica conformada por Roger Waters, David Gilmour, Rick Write y Nick Mason, lanzó el álbum que los hizo reconocer como estrellas de rock en el mundo y que además rompió records en ventas.

“The Dark Side of the Moon” es el octavo álbum de estudio de la agrupación Pink Floyd. Fue lanzado en el 1 de marzo de 1973. La producción obtuvo 45 millones de copias vendidas en el mundo y estuvo durante 962 semanas en el top de las más vendidas de Billboards.

Más allá del indiscutible éxito del disco, que condujo a la banda a los sonidos del rock progresivo, reunimos las curiosidades que se dieron al rededor de este álbum.

La carátula

La portada del álbum es ampliamente conocida por el triángulo y el prisma que lo atraviesa. Su significado está asociado al nombre del álbum llamado en español, “El lado oscuro de la luna” o “la cara oculta de la luna”, y que hace un paralelo con la imagen de la carátula. El diseño fue realizado por el grupo de diseño gráfico Hipgnosis, que también trabajó con otros artistas como Led Zeppelin, AC/DC y Black Sabbath.

El título

“Estábamos molestos porque ya habíamos pensado en el título antes de que saliera el álbum de Medicine Head”, reconoció la agrupación en una entrevista. La razón era que ese grupo se les adelantó con el nombre de su álbum “The Dark Side of the Moon”, por lo que se vieron obligados a cambiar el nombre a “Eclipse”. Sin embargo como la otra agrupación no tuvo mayor repercusión, decidieron retomar el nombre original.

La producción

En el tema “Money” se puede escuchar el sonido de una caja registradora y monedas sonando en el fondo. Esto fue grabado por el ingeniero de sonido Alan Parsons en una tienda local de monedas y billetes. El álbum total fue grabado en los estudios de Abbey Road de Londres, donde también los Beatles grabaron algunos de sus discos.

Las letras

Roger Waters, además de ser quien ideó desde un principio el concepto del disco que giraba en torno a la vida del grupo como rockstar, fue quien tomó las riendas del álbum y compuso todas las letras de las canciones que allí se incluyeron, puesto que quería un lenguaje más directo.

Coda: La relación con la película Mago de Oz

La leyenda urbana, que no ha sido confirmada por los artistas, asegura que la reproducción del álbum está completamente sincronizada con con la película Mago de Oz, dirigida por Judy Garland y lanzada en 1939, por lo que han denominado el álbum como “la banda sonora” de la cinta. En redes sociales como Youtube, han hecho el experimento y han subido videos con el álbum y la película sincronizados.

