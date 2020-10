View this post on Instagram

LATINO SHOW MUSIC GROUP LES DA LAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE VOTARON PARA ELEGIR A SUS ARTISTAS FAVORITOS! MEJOR ARTISTA DE CHAMPETA 2020 BAZURTO ALL STARS Anoche tuvimos la oportunidad de compartir con todos ustedes una noche mágica para celebrar el trabajo de todos los artistas en la industria de la música latina en Colombia! Los esperamos en el 2021 para continuar creciendo y construyendo otro capítulo más en esta gran historia llamada LATINO SHOW MUSIC AWARDS! Para enterarte quienes fueron los ganadores en otras categorías, puedes visitar nuestra página web Www.LatinoShowAwards.com #Premiosdelamusica #yosoylatinoshowars #latinoshowawards #yosoylatinoshow #latinoshow #musica #colombia #talento #latinos GRACIAS A TODAS LAS MARCAS PATROCINADORAS Y A NUESTROS ALIADOS ESTRATEGICOS! @larevistavea @shure @mainlinemarketing @publimetrocol @jennyvilladaclinicas @sonymusiccol @symphoniclatino @latidomusicla @lakalle @latinoshowgroup360 @latino.show.magazine