J Montana: el toque bogotano del reguetón

J Montana dice que tiene una ventaja frente a otros talentos emergentes al pertenecer a una familia musical. / Archivo Particular

¿Quién es J Montana?

Soy un artista bogotano de raíces tolimenses. Nacido en 1994, estudié producción audiovisual y musical. Llevo alrededor de seis años de carrera artística, buscando mi sonido y cantando en diferentes partes del país. En este momento sigo aprendiendo de la música y creando mi espacio en ella.

Usted es hijo del artista de música popular Ólider Montana, ¿por qué no se inclinó por esa misma línea artística?

No puedo negar que soy amante de la música popular, con ella crecí y le debemos tanto en mi familia, pero mi decisión de cantar música urbana fue el querer explorar un género diferente, en el que me sintiera más cómodo a la hora de interpretar, de componer e incluso al momento de pensar en el vestuario para los shows.

¿Cuál ha sido su inspiración musical?

Siempre lo diré, mi inspiración y modelo a seguir fue y será mi padre Ólider Montana, no solo por todo lo que le tocó vivir como ser humano en sus inicios, sino por el gran artista que es y el legado que ha construido a través de la música.

¿Por qué se inclinó por el género urbano?

El culpable de estar en el género es el cantante puertorriqueño Arcángel, porque cuando escuché Por amar a ciegas, una de sus canciones más representativas, me enamoré del género y desde ahí empecé a practicar y a crear mi estilo musical, que es una mezcla entre los sonidos del R&B y el reguetón.

¿Cuántos temas propios tiene ya circulando J Montana?

Tengo ocho temas, que hasta el momento he publicado, aunque en estudio tengo más de 20, que empezarán a salir este año, en el que estoy retomando mis proyectos.

Ha hablado de distintas colaboraciones internacionales, ¿quiénes son y por qué son tan importantes?

Mi proceso ha sido muy bonito y lo he vivido paso a paso. Voy aprendiendo en la marcha, y para mí no hay nada más importante para un artista emergente que tener colaboraciones con productores de otros países y que ven mi propuesta musical con buenos ojos. Isa Torres, productor de Residente en Miami, y DLB Producer, productor peruano de hip hop, se han encargado de llevar mi creatividad a otro nivel. Poco a poco vamos encontrando la línea de J Montana, ellos enriquecen y suman mucho en mi proceso.

¿Qué ventajas tiene sobre otros nuevos talentos que están empezando a surgir?

Muchas personas del medio saben el papel que desempeñé al lado de mi papá. Aprendí mucho de la industria, y pienso que el conocimiento que algunos artistas emergentes todavía no poseen me hace tener un paso adelante. La disciplina y la humildad que he tenido con mi proyecto también son un plus, que siento que todos los artistas deberían tener a la hora de tomarse en serio esta carrera.

¿Lo apadrina algún artista ya consagrado?

Mi proyecto este año arrancó con el sello independiente de la familia Montana Music Group, de la mano de mi padre y mi equipo de trabajo. Este colectivo y mi mánager, Iwander Vásquez, son el respaldo a todas las grandes cosas que se vienen para mi carrera y que ya se están gestionando.

El panameño Joey Montana ya es un artista consagrado, ¿cómo ha hecho para que no lo comparen o no lo confundan con él?

Ha sido engorroso jurídica y profesionalmente hablando. Ha sido difícil poder salirnos de la sombra del artista panameño Joey Montana, porque muchos suelen confundirse, ya que es muy similar a la hora de pronunciar, pero seguiré consolidando mi marca y creando un estilo diferente al suyo. Intentaré crear grandes rasgos que diferencien nuestras carreras.

¿Cuáles son sus sueños y metas? ¿Hasta dónde quiere llegar?

Hasta donde Dios permita. Seguiré trabajando para consolidar mi carrera. Mi sueño es llevar mi arte a muchas partes del mundo, y mi meta es poner mi ciudad natal, Bogotá, en el mapa de la música urbana.

¿Cuáles son sus proyectos?

Viene mucha música en una industria que va tan rápido y donde tenemos la tarea de crear proyectos diferentes y de calidad. Se vienen tours en colegios en Bogotá, y seguir enamorado del proceso y luchar por este sueño llamado J Montana.