Karol G responde a quienes la acusan de enviar mensajes satánicos en “S91″

Sin duda, Karol G es una de las artistas colombianas y latinas con mayor éxito a nivel mundial. Cada vez que la artista lanza una nueva canción, de manera rápida, logra viralizarse y ocupar los primeros puestos en las listas de reproducción de las distintas plataformas musicales.

El pasado 11 de agosto, la cantante paisa lanzó su segundo mixtape Mañana será bonito (Bichota Season), que es la continuidad de su álbum Mañana será bonito, publicado en febrero de este año. Dentro del nuevo disco, la canción principal, y con la que la artista anunció el lanzamiento, es “S91″, un sencillo inspirado en el versículo Salmo 91 de la Biblia.

La canción, que es una fusión de EDM y trap, ha dado mucho de que hablar. En especial, porque algunos internautas han dedicado publicaciones en las que aseguran “S91″, contiene mensajes satánicos. Además de criticar la estética de la carátula del álbum, en el que resaltan varias caricaturas que han sido tildadas de diabólicas.

Durante una dinámica de “preguntas y respuestas”, realizada por la ´Bichota´ (como es llamada la artista) en cuenta de Instagram, un seguidor aprovechó para preguntarle acerca de los suspuestos mensajes satánicos de su canción. Ante esto, la artista no dudo en responder y asegurar que cree en Dios.

“Creo profundamente en Dios. Yo y toda mi familia. Creo en los milagros y en el buen actuar, en la vibra del universo y en la energía”, dijo Karol G, quien también respondió a los comentarios en los que dicen que ella tiene “un pacto con el diablo”. “Paren esos cuenticos de que a la gente que le va bien es porque hicieron un pacto con no sé quién o porque pertenecen a un grupo raro de no sé qué” y añadió “a la gente que trabaja duro, que se esfuerza y que hace las cosas con amor le va bien en la vida”.

La historía detrás de la canción “S91″ de Karol G

Este sencillo, que fue producido por Ovy on the Drums y dirigido por Pedro Artola, está inspirado en el Salmo 91 y habla sobre superar las adversidades. El 12 de julio, un día antes del lanzamiento del video, Karol G explicó la razón del video a través de su cuenta de TikTok. “Uno, no hay sentimiento más hermoso para mí que saber que mi familia está orgullosa de mí y que mi música puede causarles reacciones como esa”, continuó.

“Dos, mi mamá nos llevó a la escuela y nos enseñó a rezar el Salmo 91 después de salir de casa todos los días en la mañana porque decía que eran palabras sagradas de protección. Y tres, estoy agradecido con Dios y con la vida por haberme dado una familia que me apoya, que ha creído en mí desde el principio y que hoy sigue conmigo, celebrando juntos tantas cosas bonitas que nos pasan”.

