México, a la manera de Natalia Jiménez

Alguna vez, en una entrevista, le preguntaron a la cantautora Chavela Vargas por qué decía, en cualquier parte del mundo, que ella era mexicana, si en realidad había nacido en Costa Rica, a lo que la artista respondió tajante: “Pues porque los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana”.

La anécdota, además de mostrar la ocurrencia y el buen sentido del humor de Vargas, refleja también un sentimiento y un claro sentido de pertenencia: ser o sentirse de un lugar determinado depende, sobre todo, de los vínculos afectivos que se construyan a través del tiempo con su gente, así como de las coincidencias y afinidades culturales y artísticas que se establezcan con un sitio que no necesariamente resulta ser la tierra natal. Es el caso de la cantante Natalia Jiménez, nacida en España pero radicada desde hace muchos años en México, y con una arraigada identificación, entre otros aspectos, con la música popular de este país.

En entrevista con El Espectador, la artista se refirió de manera enfática a este tema: “Siempre me he sentido, en cuanto a identidad, más mexicana que española. He pasado más tiempo viviendo fuera de España que en ese país. También, a nivel artístico, ocurrió algo: cuando comenzamos a experimentar con nuestra música y a meterle mariachi, me empezó a gustar mucho, entonces, justamente, comencé a escuchar más mariachi, más boleros, más música veracruzana norteña, y todo esto me gustó muchísimo porque, entre otras cosas, se me hacía muy fácil componer ese tipo de música”.

En esta ocasión, Natalia Jiménez ratifica su aprecio y gusto por la música tradicional mexicana con el lanzamiento del trabajo discográfico México de mi corazón II, que sucede al primer volumen, lanzado el 18 de agosto de 2019.

Al referirse a la principal motivación de publicar este segundo disco, Jiménez comentó: “La verdad fue que en el disco anterior se me quedaron un montón de canciones por fuera que hubiésemos querido incluir. Además, mis fans venían diciéndome insistentemente que sacara otro disco, pero con la pandemia se complicó todo y no se pudo. Por el formato, que es en vivo, se me ocurrió que lo grabáramos en exteriores y así no teníamos que correr el riesgo de meter público en un teatro y exponer a la gente”.

Si bien los dos discos hacen parte de una serie con un mismo objetivo, que es honrar la música tradicional mexicana, cada uno tiene sus particularidades que los enriquecen en matices. “Yo creo que la mayor diferencia que hay es que este disco es un poco más regional que el anterior, pues las canciones son más aguerridas. También en la instrumentación se puede notar que musicalmente es mucho más regional, hay muy pocos elementos de pop, entonces es un álbum es bastante purista en ese sentido”.

En México de mi corazón II fueron incluidas tanto canciones inéditas (La pena, Renunciación, Mi ego y Qué bueno es tenerte), como temas muy representativos de la música mexicana, como Si nos dejan, Se me olvidó otra vez y No me amenaces, entre otros. Precisamente, sobre estas canciones que han sido interpretadas muchas veces, durante mucho tiempo y por muchos artistas, Natalia Jiménez dice tener un método para abordarlas: “Tengo la facilidad de agarrar una canción, cantarla a mi manera y hacer con ella algo distinto. Escucho todas las versiones y de cada una tomo un poquito, lo mejor de cada una; agarro la intención de la canción y ahí yo ya la interpreto a mi forma”.

Otra cosa para resaltar en esta nueva entrega es la participación de artistas destacados como Ana Bárbara, Gerardo Ortiz, Joss Favela y Banda MS, entre otros. Sobre esto, la artista comentó: “Tenemos una conexión muy ‘chula’ con Sergio Lizárraga (productor del disco), entonces él sabe muy bien qué canción ponerme a cantar con cada artista. Con Banda MS, por ejemplo, grabamos Qué bueno es tenerte, que es un tema inédito y del que desde un principio él me dijo: ‘esta canción te va a quedar superlinda, y además nos da para que la gente sepa que vas a hacer cosas con bandas en un futuro’. Son varias colaboraciones y siento que tengo un montón de gente talentosa en el disco y que merecen estar allí por derecho propio”.

Jurado y mentora de talentos de todas las edades

Natalia Jiménez ha sido, ya durante varios años, jurado y mentora de talentos en los exitosos programas de televisión La Voz, La Voz Kids y La Voz Senior, en países como Estados Unidos, México y Colombia. Justamente en nuestro país se llevó una gran satisfacción profesional, pues una de las integrantes de su equipo fue la ganadora del concurso musical La Voz Kids. Esta experiencia, particularmente, le sirvió como una especie de espejo retrovisor en el que se vio reflejada en las ganas de los pequeños participantes.

Al respecto, apuntó: “Verlos ahí, intentándolo y con todas las ganas, fue muy emocionante para mí. A María Liz, por ejemplo, que fue mi ganadora, la admiro muchísimo porque, aparte del talento, ella tiene una solidaridad con los niños de su pueblo (Soledad, Atlántico), de su barrio, y se esfuerza en repartir su talento para los demás. Es alguien muy especial, yo hacía lo mismo ¿sabes?, entonces me conmueve; luego la veo ahí en el escenario y me da mucha ternura porque digo: ‘esa era yo cuando era chiquitica’. Fue una experiencia personal muy linda y me dio mucho gusto conocer el talento que hay en Colombia, es increíble”, concluyó Natalia Jiménez.