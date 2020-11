Luego de ser reconocido como Mejor Nuevo Artista por la Academia Latina de la Grabación, el cantante colombiano presenta su nuevo sencillo que cuenta con la producción de Furi Récords.

Mike Bahía celebra el Latín Grammy como Mejor Nuevo Artista con el lanzamiento de “Quiéreme”, un sencillo con el que prueba las fusiones entre pop y calipso.

El video cuenta con la producción de Furi Récords, bajo la dirección de Jean Paul Egred y fue filmado desde uno de los lugares paradisíacos de Colombia, Isla Grande, el área de mayor extensión en las Islas del Rosario. En el videoclip se puede apreciar a Mike Bahía en conexión con el mar. (Le recomendamos: Latin Grammy 2020: J Balvin, Camilo y Carlos Vives fueron los favoritos de la noche).

“Para mí es muy importante poder juntar todas las cosas que conforman mi estilo de vida, navegar, hacer música y tocar en vivo, son tres de las más importantes y las pude juntar para la creación tanto visual como sonora de ‘Quiéreme’, esta canción en especial me inspira y me representa en un 100% como artista y como persona; además salió del mismo campamento de composición en el que hice ‘Detente’, con este mismo equipo de amigos logramos hacer una canción para dejar a un lado las situaciones del día y ponerle atención a lo más importante que es el poder querernos de verdad, por eso me da tanta buena energía y augurio poderla presentar a mi público antes de que termine este 2020″, asegura Mike.

“Quiéreme” cuenta con la producción de Keityn y se convierte en el segundo lanzamiento que hace parte del que será el nuevo álbum de estudio del artista. Un trabajo que augura sorpresas para 2021, año en el que será lanzado.

A través de redes sociales, el artista agradeció a su equipo de trabajo, al público y a todos los que directa o indirectamente lo han apoyado durante su carrera.

El artista colombiano competía en esta categoría con importantes figuras de la industria como: Anuel AA, Rauw Alejandro, Cazzu, Soy Emilia, Kurt, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Pitizion, Wos y Conociendo Rusia.

Además de ser uno de los ganadores de la noche, Mike Bahía también debutó como presentador invitado. Además, dio inicio al especial “Noche de Estrellas”, el preámbulo a la ceremonia central de los Latin Grammy. En este presentó en vivo dos de los éxitos que lo han llevado a ser número uno en radios y plataformas digitales: “Cuenta Conmigo” y “Esta Noche”, en la que compartió con Greeicy.