"No es Justo" de J Balvin, la canción que más escucharon los colombianos en las vacaciones

Redacción música

Spotify da a conocer el Top 20 de canciones más reproducidas entre junio y agosto de 2018. A nivel mundial, "In My Feelings" de Drake fue la número uno.

La plataforma digital de música, Spotify, da a conocer la lista de canciones más escuchadas entre el primer de junio y el 20 de agosto, en plena época de vacaciones. En Colombia, el ranking lo lidera "No Es Justo" de J Balvin, seguida por "Te Boté - Remix", de Nio García y "La Player (Bandolera)" de Zion y Lennox en el tercer puesto. (Le puede interesar: Canciones que han logrado récord Guinness se recopilan en lista de reproducción).

"Te Boté - Remix" también se convirtió en una de las principales piezas escuchadas en todo el mundo. Lliderada por el recién llegado al escenario mundial Nio García, el bailarín puertorriqueño convertido en rapero, junto con el toque de los artistas Casper Magico, Darrell, Ozuna, Bad Bunny y Nicky Jam.

Entre el top 20 de Colombia también figuran: "Ambiente" de J Balvin en el número cuatro, "Vaina Loca" de Ozuna en el quinto lugar, Piso 21 con su canción "Te Amo" en la posición seis, seguido por "Me Niego" de Reik, "Por Perro" de Sebastián Yatra y "Madura (feat Bad Bunny)" de Cosculluela llegando al puesto número nueve.

"Kiki, do you love me?" fue la expresión más escuchada en todo el mundo. Esta frase no solo se tomó la escena con un desafío viral de baile, sino que es la línea destacada de la canción más escuchada: "In My Feelings" de Drake. La canción, del exitoso álbum doble "Scorpion", fue reproducida más de 393 millones de veces entre el primero de junio y el 20 de agosto.

"Girls Like You" de Maroon 5 (con Cardi B) es la segunda canción que más escucharon los usuarios en la temporada, con aproximadamente 293 millones de streams. "I Like It" de Cardi B, junto con J Balvin y Bad Bunny, quedó en el tercer lugar con más de 289 millones de escuchas en la misma fecha.

La lista de los principales éxitos de la temporada también incluye las canciones para bailar "One Kiss" de Calvin Harris y Dua Lipa y "Solo" de Clean Bandit con Demi Lovato, y el himno pop de 5 Seconds of Summer "Youngblood". La canción de Ariana Grande, "No tears left to cry", fue uno de los pilares de las listas de éxitos, al igual que el sencillo principal de "Sweetener", uno de los álbumes más esperados de agosto.



Top 20 de canciones más escuchadas en vacaciones en Colombia

1. J Balvin - No Es Justo

2. Nio Garcia - Te Boté - Remix

3. Zion & Lennox - La Player (Bandolera)

4. J Balvin – Ambiente

5. Ozuna - Vaina Loca

6. Piso 21 - Te Amo

7. Reik - Me Niego

8. Sebastian Yatra - Por Perro

9. Cosculluela - Madura (feat. Bad Bunny)

10. Becky G - Sin Pijama

11. Lalo Ebratt – Mocca

12. Nicky Jam - X

13. Cardi B – I Like It

14. Piso 21 – Déjala Que Vuelva

15. Ozuna – Única

16. Sebastián Yatra – No Hay Nadie Más

17. Danny Ocean – Dembow

18. Piso 21 – La Vida Sin Ti

19. Wolfine – Bella Remix

20. Karol G – Mi Cama

Top 20 de canciones más escuchadas en vacaciones a nivel global

1. In My Feelings - Drake

2. Girls Like You - Maroon 5 (feat. Cardi B)

3. I Like It - Cardi B (feat. Bad Bunny, J Balvin)

4. Lucid Dreams - Juice WRLD

5. SAD! - XXXTentacion

6. Better Now - Post Malone

7. One Kiss - Calvin Harris (with Dua Lipa)

8. Solo - Clean Bandit (feat. Demi Lovato)

9. Taste - Tyga (feat. Offset)

10. Youngblood - 5 Seconds of Summer

11. God's Plan - Drake

12. Nice For What - Drake

13. Te Boté - Remix - Nio Garcia (feat. Casper Magico, Darrell, Ozuna, Bad Bunny and Nicky Jam)

14. Jackie Chan - Tiësto, Dzeko (feat. Post Malone, Preme)

15. Back To You - Selena Gomez

16. no tears left to cry - Ariana Grande

17. Moonlight - XXXTENTACION

18. Don’t Matter To Me - Drake (with Michael Jackson)

19. Rise - Jonas Blue

20. Nonstop - Drake