Los secretos de “La Bebé”, el éxito musical y viral de TikTok

Hace unas horas Ronaldinho, el exjugador de fútbol brasileño, subió en sus redes sociales un video en el que se compilan algunos de sus goles, jugadas y bailes. La secuencia de imágenes está acompañada por una canción que se viralizó en TikTok hace un par de meses y que no para de sonar desde entonces. El tema acompaña los videos de millones de usuarios en esa red social. Famosos y no tan famosos.

El compositor de “La Bebé” es Yng Lvcas, un cantante mexicano de reguetón que habló para El Espectador del éxito viral del momento.

La bebé remix, ¿por qué Peso Pluma para la colaboración?

Desde el primer día que llegué a Warner le dije a mi representante “mira, la bebé está pegando y bendito Dios me gusta cómo está surgiendo, pero necesito que el proyecto crezca”. Yo soy un proyecto y una carrera musical, no soy una canción, así que le mostré la canción y les gustó.

La colaboración realmente se dio de la noche a la mañana, ¿sabes? Yo traía ideas de otros artistas que suenan en sus regiones, incluso aquí en México. Siempre tuve la idea de hacer como un junte soñado, pero al final de cuentas hablamos con Peso, se me notificó que él quería empezar a grabar reguetón, llegamos al estudio y se consolidó el remix. Él en ese momento era “el más duro” y tomamos la decisión pensando en “el poder mexicano” ya que ambos somos de aquí. Necesitamos ponernos nuestra estrellita con los mexicanos primero.

Logró su primer Top 100 de Billboard, ¿se esperaba ese recibimiento para la canción?

Definitivamente no. Fue muy rápido y muy loco. Todo ha sido muy bonito también pero no me imaginaba el proceso así tan explosivo.

¿Qué cosas han cambiado en su vida con la evolución de la carrera?

Para bien han cambiado varias cosas, pero realmente mi caso personal ha sido enfocado más a donde tengo que llegar. Para mí esto es una oportunidad nada más, no me siento consolidado porque no lo estoy. Tengo que trabajar más, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar para de verdad ser un día un artista mencionado y reconocido, como tiene que ser. Hoy agradezco por lo que ha pasado, pero en mi vida sólo ha cambiado la ropa (risas) creo de ahí en fuera todo sigue normal. Todos tenemos la mejor mentalidad con la que empezamos: de dónde vengo y para dónde voy.

El efecto TikTok en su proceso....

Yo antes no creía en eso, la verdad no era tan apegado a la idea de las redes. Hoy todavía me “halan las orejas” porque no estoy tan al pendiente de ellas, pero indudablemente es una herramienta increíble. Aún no logro dimensionar cómo sucede. El día que subí un TikTok por primera vez llegué a 4 millones de vistas, la verdad no entiendo cómo hay tanta gente en las redes, pero es increíble. Definitivamente se ha convertido en una herramienta que impulsa la música y también impulsa lo que tú quieras. No creía en ellas pero hoy en día me sorprenden.

¿Por qué Yng Lvcas?

Por mi apellido. Mi nombre completo es Daniel Osvaldo Don Lucas Martínez, utilizamos mi apellido y el hecho de que estoy joven con la palabra ‘young’ en inglés. Vi que algunos artistas ya se llamaban a sí mismos ‘young’ así que quise abreviarlo. Sé que es un poco difícil de escribir, pero así quedó. (Risas)

¿Cómo empezó en la música?

A los 15 años empecé a componer, pero no saqué algo sino hasta que cumplí los 21. Todo ese tiempo fue prueba y error para conocer si me gustaban mis letras, pulir mi estilo y sentirme conforme con lo que estaba haciendo. Fue allí cuando decidí empezar a lanzar mi proyecto a Spotify y YouTube en el 2021.

Antes de hacer música hizo teatro y graffiti. ¿Por qué se decantó por la música?

Desde siempre todo lo que fuera arte me gustó. El dibujo también me gustaba mucho, los tatuajes, el graffiti, el baile, el canto y todo lo que implicara ser artista. Mientras experimentaba con todo esto también fui DJ y empecé a tener noción de la producción musical. En algún momento de mi vida también hice video blogs, así que trabajé con programas como Sony Vegas, iMovie y otros programas de edición, en ese proceso descubrí que la música fue lo que más me atrapó.

Corridos mexicanos y reggaetón, ¿por qué?

La verdad antes el reguetón no me gustaba tanto así que empecé por componer letras de rap y también de ritmos mexicanos como los corridos. Últimamente me lo han dicho mucho y estoy empezando a considerar que sí se puede decir que mi música es una mezcla de ambos géneros porque tanto en el lenguaje que uso en el reguetón también incluyo palabras que sólo se escuchan en corridos o que sólo un mexicano dice. Se trata de adecuar el género, creo que de allí ha salido esa mezcla correcta y bonita que le ha gustado a la gente.

¿Qué tal el recibimiento de esta fusión de ritmos tan regionales?

Me hace sentir muy contento. Tanto yo como varios artistas que están en el Regional Mexicano tienen la misma idea de colocar los corridos no solo en México sino de hacerlos mundiales. Pasa lo mismo con los demás géneros, así como en Colombia han posicionado a nivel mundial el reguetón; creo que simplemente se trata de adentrarnos en el género y, como mexicanos, aportar nuestro granito de arena en todo el mundo.

Queremos que nuestros ritmos se escuchen y, si te das cuenta, lo que en un principio se concebía como un corrido hoy ha cambiado mucho. Ahora cada uno tiene sus nombres y existen los corridos tumbados, los trapcorridos y los corridos bélicos, que se derivan de lo que era el corrido norteño tradicional, el cual no tenía tanto alcance pero hoy con todo esto de las letras, la manera de vestir y el ‘flow’ cambió todo el panorama. Son géneros que hay que destacar así como el reguetón nuestro para que la gente diga ‘Ah, mira. En México sí hay reguetón’.

¿Cómo ha sido el desarrollo de sus álbumes desde la planeación hasta la divulgación?

Dentro de mis proyectos musicales he interpretado y compuesto corridos puros, techno, house y reguetón. En ocasiones he ido al estudio con los productores y de allí surgen ideas pero el 90 % o 100 % de la autoría de las canciones actuales es mía. Hoy en día he trabajado con más personas cuando voy a los campamentos musicales, lo cual me gusta porque me da la oportunidad de aprender del otro teniendo en cuenta que al principio todo salió de mi mano.

¿Qué ha sido lo más difícil de su proceso en la música?

Lo único difícil que hubo al momento de iniciar fue el dinero. Pude haber pagado un video, pero generalmente todos cobraban caro o al menos a mí no me alcanzaba el dinero. A veces quería editar una voz y también cobraban caro por editarme una canción, entonces se convirtió en un problema porque no lo tuve pero aún así, con mis herramientas y en el alcance que tuve saqué adelante mi trabajo.

¿Cómo hizo para recoger lo necesario para iniciar?

El micrófono me lo compro mi mamá en un cumpleaños, la interface la compré junto a un amigo que pagó la mitad y yo la mitad, el programa FL Studio me lo logró pasar otro amigo y de ahí lo demás es historia. No necesitas los millones para hacer las cosas, yo simplemente necesité YouTube para buscar tutoriales y ver cómo podía utilizar las herramientas para hacer algunas cosas. El conocimiento se adquiere.

En el caso de los vídeos, en los primeros que hice, que son los de LPM de reguetón, no salgo en ninguno porque estaba detrás de la cámara. En cada canción eran niñas diferentes entonces no necesitaba tanto dinero sino nada más las ganas y el apoyo de la gente. Por ejemplo, las modelos al principio me decían “oye, no te cobramos. Dinos qué hay que hacer”, entonces iba con un amigo, le preguntaba “¿tienes una GoPro?” y me la prestaba.

No hay excusas. Hoy estamos en una época en la que tenemos todo al alcance. En mi caso el único problema fue el dinero pero poco a poco fui trabajando y lo fui juntando, realmente lo único que gasté para iniciar fue la interfaz así que quien hoy diga que no puede lograrlo porque es muy difícil, entonces no tiene tantas ganas de hacerlo.

¿Algún hobby?

Aparte de la música me gusta mucho la cocina. Me gustan los deportes aunque no los practico. Me gustan las artes marciales mixtas, el boxeo y alguna vez practiqué fútbol, natación y gimnasia. Mi equipo favorito son las Chivas de México.

¿En qué se inspira cuando compone?

Casi todo lo que escribo es personal. Si en una canción estoy hablando de una mujer, en ese momento me tuve inspirar en una mujer. El reguetón que he estado tratando de interpretar últimamente es hablar de la niña bonita que se arregla y que sale de fiesta, son cosas que vivo. A veces no saco temas de trap con letras de vivencias de calle porque tengo experiencias pero no como para sacarlas en una canción y hablar de ello, por eso hoy en día estoy más enfocado en el reguetón.

¿Su sueño siempre fue ser músico?

De niño, como todos, quería ser futbolista. También recuerdo que jugaba Guitar Hero y decía que quería ser guitarrista. Creo que la noción de ser artista y estar en un escenario siempre estuvo ahí.

¿Algún artista con el que sueñe trabajar un día?

En cuanto a canciones y colaboraciones de mi género me gustaría trabajar con el Chencho Corleone, con Anuel y muchos otros artistas.

¿Cuál es su sueño?

Tener una familia bonita. Sueño con tener a mis papás bien y orgullosos de mí, con estar tranquilo y tener dinero para vivir muy tranquilo con mi familia. Sueño con estar realizado y que cualquier persona que esté a mi lado se sienta orgullosa de porque está conmigo.

¿Qué proyectos vienen para Yng Lvcas este año?

Últimamente he estado viajando mucho a Miami, Los Ángeles, Colombia, y tenemos colaboraciones con argentinos y colombianos. Tengo un par de canciones con Alan Gómez, que considero que es una de las “joyitas” de Argentina y pronto espero trabajar con todos los mexas (mexianos).