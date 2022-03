The Strokes, para cerrar con broche de oro

La canción de The Strokes “Reptilia” apareció en los videojuegos “Guitar Hero III: Legends of Rock” y “Rock Band”. / Getty Images Foto: Tim Mosenfelder

La banda de rock neoyorquina, que llega al Festival Estéreo Picnic este domingo 27 de marzo, se formó en 1998. Un proyecto que nació de la amistad de cinco jóvenes que solo querían hacer música y pasarla bien. Julian Casablancas, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond Jr., el bajista Nikolai Fraiture y el baterista Fabrizio Moretti son los integrantes de este colectivo, que tiene acostumbrado al público a dar de qué hablar.

(Lea también: Foo Fighters, en la cima del rock n’ roll)

El talento de The Strokes fue inminente desde el principio, tanto así que al poco tiempo de haber formado la banda empezaron a tocar en la famosa Sala Lounge de Manhattan y su música se posicionó por toda Norteamérica. Su primer EP, llamado The Modern Age se lanzó en 2001 y, al escucharlo, varias personas afirmaban que The Strokes eran “los salvadores del rock”. Tan refrescante era su sonido, que incluso grandes productores llegaron a afirmar que la banda era “de lo mejor” que había surgido para la época.

The Strokes - New York City Cops (High Quality Live)

Ese mismo año lanzaron su primer álbum de estudio llamado This Is It, y con él la primera polémica. Una de las canciones, específicamente New York City Cops, tuvo que ser eliminada del disco porque en una parte de la letra afirmaba que “los policías de Nueva York no son muy inteligentes”, algo que su sello discográfico RCA consideró como abusivo, teniendo en cuenta los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

(Le recomendamos: Los sonidos nacionales del Picnic)

Más allá del inconveniente con la canción, This Is It tuvo muy buenas críticas a nivel general y fue el álbum que sacó a The Strokes de Estados Unidos para llevarlos a países europeos y asiáticos. Se puede decir que gracias a este disco la banda estadounidense pasó a ser reconocida en todo el universo, y solo llevaban tres años de carrera.

Is This It

Canciones como Last Nite, Reptilia y The Way It Is ocupaban los primeros lugares en las listas de rock de principios de los 2000 y The Strokes eran cada vez más conocidos, tanto así que en 2003 sus integrantes llegaron a tocar con bandas exponentes del género como My Chemical Romance y Kings of Leon, y dos años más tarde hicieron su primera gira por Suramérica, presentándose en Chile y Argentina.

(Le puede interesar: Martin Garrix, el “dios” de la electrónica)

La vida de rockstars no tardó en llegar para los componentes de esta propuesta musical, y durante esa década visitaron infinidad de países, conocieron, disfrutaron y sacaron álbumes exitosos como First Impressions of Earth (2006) y Angels (2011). Para ese momento la banda se había separado una vez en 2007 con la intención de que cada integrante se dedicara a sus proyectos personales. Sin embargo, hubo rumores sobre una posible pelea por la conducta de Casablancas, que siempre había tenido problemas con las drogas y el alcohol.

The Strokes - Reptilia (Official Music Video)

Aunque tres años después se reunieron, para ese momento The Strokes no habían venido a Colombia. Sin embargo, la fama de Julian Casablancas siempre era un tema en la escena musical y se rumoraba que los shows de la banda solían ser algo simples en cuanto a la puesta en escena, pero llenos de mucho rock n’ roll. Para 2013 sacaron su álbum Comedown Machine y se fueron de gira, luego de estar varios años sin presentarse ante el público. En 2015 participaron en el Festival Live Out, que se realiza en Monterrey (México), y de allí comenzaron los rumores de que probablemente la banda iba a pisar suelo colombiano.

(Además: Caifanes: tres décadas “jugando” con el rock)

Los fans se preguntaban por qué los Strokes nunca habían venido a Colombia, pero sí a otros países de Suramérica tiempo atrás, y aseguraban que la fecha para verlos tocar en vivo por fin se estaba acercando, pero fue solo dos años después, en 2017, que se confirmó la participación de la banda en el Festival Estéreo Picnic de ese año. Las expectativas eran enormes, y la emoción aún más.

The Strokes - You Only Live Once (Official Music Video)

Llegó el anhelado día de la presentación de The Strokes, miles de personas esperando escuchar You Only Live Once, Someday o Reptilia bajo el frío de la sabana. Fue cerca de las 12:30 a.m. cuando finalmente salieron al escenario y ofrecieron un toque que para muchos cumplió sus expectativas, pero para otros no. Según un artículo publicado por Radiónica, “a diferencia de la vistosidad audiovisual y luminotécnica que caracterizó a la gran mayoría de actos presentados en el festival, este show estuvo marcado por la simplicidad y ese estilo característico de la banda que desde sus inicios solo pretendía contarle al mundo su cotidianidad”, asegura la publicación.

(También: Samu Páramo: el nuevo latir del tropipop)

Y es que luego de ver a Two Door Cinema Club, Flume y Caribou, la gente esperaba un espectáculo lleno de colores y luces, pero no fue así. Aunque eso no tuvo problema para los fans de la banda, que se deleitaron con la presentación que pretendía únicamente mostrar la esencia pura de The Strokes, un grupo descomplicado, sin intenciones de llamar la atención ni ser el alma de la fiesta, simplemente querían tocar su música... y nada más.

The Strokes - Last Nite (Official Music Video)

Mucho se habló del comportamiento errático de Julian Casablancas en esa plaza y en otros conciertos. “Aficionados del conjunto de Nueva York se han quejado abiertamente por la extraña actuación de Casablancas durante sus dos primeros conciertos en Suramérica, al encabezar los festivales Estéreo Picnic en Colombia y Lollapalooza en Brasil”, reveló el medio Quarter Rock Press sobre la polémica que generó el vocalista de la banda.

(Además: Ed Sheeran y J Balvin se unen por primera vez en un EP explosivo)

Cinco años han pasado desde esa presentación en el Festival Estéreo Picnic, esta vez los Strokes figuran como headliner y uno de los artistas más importantes del evento. Sin importar que su show sea simple o no, es un hecho que los asistentes a este comeback van a disfrutar, bailar y cantar a grito herido todas sus canciones, y se irán para sus casas con la satisfacción de haber visto a The Strokes cerrar esta edición del Festival con broche de oro.