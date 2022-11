Ursus: bajo el sonido de la tormenta

La banda bogotana está conformada por Diana Cañón en la batería, Camilo Toquica en la guitarra y Mario Cruz en el bajo con la voz de Felix Zamora. Foto: Headbangers Latinoamérica

Ursus es el nombre que se le otorga a los osos pardos, los osos negros y el oso polar. Es decir, mamíferos carnívoros de gran tamaño que habitan zonas de climas y terrenos extremos. Con este apelativo se presenta este cuarteto de metal raudo y desafiante conformado hace 21 años en la capital por la pareja de esposos de Diana Cañón y Mario Cruz en la batería y el bajo respectivamente.

La agrupación Ursus cuenta con tres trabajos discográficos en el mercado, “Hijos del metal” (2008), “Fuerza metal” (2011) y el más reciente titulado “Garra de acero”, publicado el año anterior por intermedio del sello Psychophony Records. En cada uno de ellos se exponen canciones donde el grupo habla de las realidades de nuestra sociedad, y abraza el espíritu combativo de la clase trabajadora.

La banda, complementada por el vocalista Félix Zamora y el guitarrista Camilo Toquica, llegará al Escenario Bio de Rock al Parque este sábado como parte de la primera jornada del festival, donde el heavy metal tendrá un lugar preponderante. Luego de su debut en el año 2011 esta será la segunda aparición del oso metálico en esta importante cita a realizarse en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

“Tenemos una enorme expectativa con este regreso al festival luego de once años”, manifiesta Diana Cañón. “Vamos a tener un show con canciones nuevas y antiguas, acompañadas de muy buenas visuales y con el mensaje que nos caracteriza: unión, amistad y conciencia social”.

Ursus hace parte del cartel 2022 en compañía de otros nombres de peso en el metal colombiano como lo son Masacre y Herejía, además de actos internacionales de la talla de los suecos Watain y los polacos Batushka, entre otros. Para estar ahí el cuarteto pasó un proceso de audición de su material, además de ser valorados en vivo ante un jurado y así obtener los puntos necesarios para ser parte de la convocatoria.

Compartir tarima con Herejía marca un hecho muy importante para Diana ya que ella se convirtió en baterista al conocer a este grupo cuando tenía 20 años de edad. “Fui a un ensayo de Herejía, y al ver cómo el baterista tocaba me enamoré del instrumento. Ricardo Chica, líder del grupo y que en paz descanse, me vendió parte de ella, sin embargo yo dije en mi casa que me la había ganado en una rifa (risas). Luego mi esposo me ayudó a completar todo el combo, y a partir de ahí conformamos Ursus”.

La baterista nos revela que una de sus mayores influencias es Yoshiki Hayashi, compositor, productor y multiinstrumetista de la veterana banda japonesa X Japan. “Me gusta su estilo. La forma como aborda el instrumento, y a mí manera, he querido incorporar cosas que he visto de él en la música que desarrollamos”.

No es la primera vez que Ursus tenga al frente un desafío artístico mayúsculo. En 2009 fue el acto encargado de abrirle a la legendaria agrupación inglesa Motörhead en el entonces Coliseo El Campín. A su vez ha sido telonero en tres oportunidades de las visitas a nuestro país de Gillman, un conjunto venezolano de hard rock con extensa trayectoria.

Rock al Parque convoca a 300 mil personas anualmente. El evento regresa luego de dos años de ausencia por cuenta de la pandemia. En esta oportunidad la inclusión de la mujer en el rock es el eje en la conformación de la parrilla artística. Es de destacar que Diana Cañón lleva dos décadas tocando los tambores y platillos en este conjunto que goza de popularidad entre los amantes de los sonidos extremos.

“Me siento rodeada, consentida y apoyada”, recalca Cañón. “Y no es porque yo lo necesite, ya que las mujeres podemos tocar al mismo nivel de los hombres. Cuando comenzó Ursus y el público no nos reconocía o estaba al tanto de los integrantes, era muy frecuente que al finalizar los shows se me acercaran personas y me dijeran, ‘¡wow pensé que eras un hombre!’, y eso es algo muy positivo. En esta música yo puedo hacer lo mismo que un chico y viceversa, lo que cuenta es la pasión. Considero que acá hay mucho apoyo a la mujer, y no cambiaría por nada ser una rockera que hace lo que le gusta”.

Datos del concierto:

Lugar: Parque Metropolitano Simón Bolívar

Día: Sábado 26 de noviembre – Escenario Bio

Hora: 2:30 p.m.