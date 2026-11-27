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Los bogotanos reservan mesas en restaurantes, compran entradas para conciertos y organizan encuentros con sus amigos. Sin embargo, muchas veces dejan para el último momento una decisión fundamental: cómo regresar a casa.

Con el propósito de transformar esa experiencia nace ZR Move, un servicio de movilidad premium programada que permite reservar anticipadamente el transporte de ida y regreso, o únicamente el retorno.

La plataforma tendrá su lanzamiento comercial durante Vino al Parque 2026, que se realizará del 27 al 29 de noviembre en el Parque Museo El Chicó de Bogotá, donde participará como aliado oficial de transporte.

Una solución creada para una necesidad cotidiana

La iniciativa fue concebida por los empresarios Gustavo Ospina y Juan Carlos Rodríguez, quienes identificaron una oportunidad en integrar el transporte a la planificación de experiencias gastronómicas, culturales y de entretenimiento.

A través de ZR Move, los usuarios pueden seleccionar su origen, destino y horario, programar el servicio con al menos 60 minutos de anticipación y disponer de una alternativa de transporte previamente reservada, sujeta a confirmación y condiciones operativas.

“Queremos cambiar la manera como las personas planean sus experiencias en la ciudad. Hoy reservamos una mesa, compramos una entrada o programamos una celebración, pero muchas veces no pensamos en cómo vamos a regresar y a veces hasta ahí llega una gran experiencia. Con ZR Move queremos que el transporte forme parte del plan desde el comienzo”, comentó Gustavo Ospina.

Movilidad programada con tecnología y seguimiento

ZR Move combina la programación anticipada con herramientas orientadas a la trazabilidad de los servicios y a ofrecer una experiencia de movilidad premium.

Entre los diferenciales operativos informados para el servicio se encuentran:

Vehículos monitoreados mediante GPS.

Monitoreo de conductores mediante cámaras.

Flota propia del operador.

Conductores certificados y verificados legalmente.

Pólizas aplicables al transporte y a la accidentalidad, conforme a sus condiciones.

Vehículos premium de servicio público, de acuerdo con la modalidad autorizada.

La propuesta no consiste únicamente en transportar pasajeros, sino en integrar la movilidad a una experiencia urbana organizada desde el comienzo hasta el regreso.

Hub Zonas Rosa: un ecosistema digital para disfrutar la ciudad

ZR Move hace parte de Hub Zonas Rosa, un ecosistema de servicios digitales concebido para conectar visitantes, restaurantes, bares, hoteles, centros comerciales y diferentes actividades urbanas de Bogotá.

La plataforma reúne diferentes soluciones y proyectos que buscan facilitar las experiencias de los ciudadanos y generar nuevas oportunidades para los establecimientos:

Rosie: asistente de inteligencia artificial que ayuda a descubrir planes y establecimientos.

asistente de inteligencia artificial que ayuda a descubrir planes y establecimientos. ZR Wallet: soluciones de pagos digitales y transacciones mediante códigos QR.

soluciones de pagos digitales y transacciones mediante códigos QR. ZR Move: movilidad programada para experiencias urbanas.

movilidad programada para experiencias urbanas. ZR Guardian: propuesta de asistencia y alertas personales.

propuesta de asistencia y alertas personales. Directorio y agenda: información sobre restaurantes, bares, hoteles, comercios y eventos.

información sobre restaurantes, bares, hoteles, comercios y eventos. Soluciones para establecimientos: iniciativas de abastecimiento, herramientas comerciales y analítica de mercado, de acuerdo con sus respectivas etapas de desarrollo.

La visión es conectar progresivamente la experiencia del usuario: descubrir un plan, encontrar un establecimiento, explorar alternativas de pago y organizar el transporte.

Esta iniciativa cuenta con la articulación de Asozonarosa, asociación que reúne actores empresariales y comerciales de la Zona Rosa de Bogotá. Su participación conecta el desarrollo tecnológico con establecimientos y empresas que diariamente reciben visitantes interesados en gastronomía, compras y entretenimiento.

Vino al Parque: el escenario del lanzamiento

Durante los tres días de Vino al Parque 2026, ZR Move presentará su propuesta comercial a los asistentes. Los visitantes podrán conocer la aplicación, recibir orientación sobre el proceso de reserva y programar sus desplazamientos, incluyendo el regreso desde el evento.

Con este lanzamiento, el proyecto busca iniciar una etapa de crecimiento hacia otras zonas gastronómicas, comerciales y de entretenimiento de Bogotá. La apuesta es que los usuarios integren el transporte a sus planes de manera anticipada, tanto para experiencias nocturnas como para actividades durante el día.

Tecnología, emprendimiento y una nueva experiencia urbana

Esta propuesta busca convertir la movilidad en parte de la experiencia del usuario y no solamente en una solución de último momento.

Porque un buen plan no termina cuando sales del restaurante, cuando finaliza el concierto o cuando se acaba la fiesta. También importa cómo regresas a casa.