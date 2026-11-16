Adobo casero con mantequilla y cilantro, el secreto para carnes más jugosas

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Gastronomía: Colombiana.
Este adobo es una buena alternativa para resaltar el sabor de la carne, pollo, cerdo o pescado.
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 cebolla blanca
- 1/2 pimentón
- 3 ramitas de cebolla larga
- 2 ramitas de cilantro
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de mantequilla
- 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- Sal, tomillo y limón al gusto
Te puede interesar: ¿Cuál es la diferencia entre chorizo santarrosano, antioqueño y llanero, y para qué se usan?
Preparación
Corta las cebollas y el pimentón en trozos y ponlos en la licuadora con el cilantro y el ajo.
Agrega la mantequilla, la sal, el tomillo, el jugo de limón y el aceite de oliva. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
Úsalo para marinar la carne de tu preferencia al menos 30 minutos antes de cocinarla. Guárdalo en un frasco de vidrio en la nevera hasta por 5 días.
Para destacar: Ñame morado: lo que descubrió una doctora en ciencia de alimentos sobre este tubérculo
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧