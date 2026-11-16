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Adobo casero con mantequilla y cilantro, el secreto para carnes más jugosas

Un buen adobo cambia cualquier carne, y este tiene un toque especial, la mantequilla. Se licúa con cebolla, pimentón, cilantro, ajo, tomillo y limón, y el resultado es una mezcla verde, aromática y potente que aporta jugosidad y sabor.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
Este adobo verde se conserva hasta por cinco días en la nevera dentro de un frasco de vidrio.
Este adobo verde se conserva hasta por cinco días en la nevera dentro de un frasco de vidrio.

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Gastronomía: Colombiana.

Este adobo es una buena alternativa para resaltar el sabor de la carne, pollo, cerdo o pescado.

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 cebolla blanca
  • 1/2 pimentón
  • 3 ramitas de cebolla larga
  • 2 ramitas de cilantro
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • Sal, tomillo y limón al gusto

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Preparación

Corta las cebollas y el pimentón en trozos y ponlos en la licuadora con el cilantro y el ajo.

Agrega la mantequilla, la sal, el tomillo, el jugo de limón y el aceite de oliva. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Úsalo para marinar la carne de tu preferencia al menos 30 minutos antes de cocinarla. Guárdalo en un frasco de vidrio en la nevera hasta por 5 días.

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