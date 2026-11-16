Este adobo verde se conserva hasta por cinco días en la nevera dentro de un frasco de vidrio.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Adobo casero con mantequilla y cilantro, el secreto para carnes más jugosas Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Colombiana. Este adobo es una buena alternativa para resaltar el sabor de la carne, pollo, cerdo o pescado. Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 4. Ingredientes 1 cebolla blanca

1/2 pimentón

3 ramitas de cebolla larga

2 ramitas de cilantro

2 dientes de ajo

1 cucharada de mantequilla

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal, tomillo y limón al gusto

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Preparación

Corta las cebollas y el pimentón en trozos y ponlos en la licuadora con el cilantro y el ajo.

Agrega la mantequilla, la sal, el tomillo, el jugo de limón y el aceite de oliva. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

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Úsalo para marinar la carne de tu preferencia al menos 30 minutos antes de cocinarla. Guárdalo en un frasco de vidrio en la nevera hasta por 5 días.

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