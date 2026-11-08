¿Cuál es la diferencia entre chorizo santarrosano, antioqueño y llanero, y para qué se usan?

Las diferencias entre los chorizos tienen que ver, realmente, con dos cosas, primero, con el tipo de carne que se usa y la técnica con la que se elaboran. Todo buen chorizo, como el santarrosano, debe su carácter a que la carne se pica a cuchillo y no se muele, de modo que resulta una combinación perfecta entre carne magra y tocino, a la que se suman las hierbas. En el caso del chorizo santarrosano se emplean cortes como la bondiola, la papada o la pierna, porque, si bien se…

Las diferencias entre los chorizos tienen que ver, realmente, con dos cosas, primero, con el tipo de carne que se usa y la técnica con la que se elaboran. Todo buen chorizo, como el santarrosano, debe su carácter a que la carne se pica a cuchillo y no se muele, de modo que resulta una combinación perfecta entre carne magra y tocino, a la que se suman las hierbas. En el caso del chorizo santarrosano se emplean cortes como la bondiola, la papada o la pierna, porque, si bien se usan cortes magros, se buscan sobre todo aquellos que tengan un poco de grasa, que es la que da el sabor; luego todo se aliña con cebolla, sal, ajo y otras especias, por eso, cuando uno parte un buen chorizo, deben verse los trozos de carne, los de tocino, las especias y los pedacitos de cebolla.

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El chorizo antioqueño también se hace principalmente con carnes magras, en especial con pierna, pero a este se le agrega achiote, que es lo que le da el color; como el achiote es barato, se prepara un aceite achiotado y en él se pone la carne. Algunas veces este chorizo ya se hace con carne molida y no picada a cuchillo y en cuanto al chorizo llanero, encontré una receta que usa lomo de cerdo, algo que me parece bastante raro por el costo, y que lleva los mismos ingredientes, lo que hace del santarrosano el más exclusivo es que mantiene como regla una misma técnica.

Origen y tradición del chorizo

¿De dónde viene el chorizo? Hace parte de los embutidos que nos trajeron los españoles aquí no teníamos esta clase de productos porque no conocíamos las técnicas de curado. A su vez, es una herencia de los antiguos romanos, y probablemente también de los griegos, ya que en Roma existían los embutidos, que luego se expandieron por Europa hasta el punto de que cada país, e incluso cada región o provincia, tiene los suyos; de ahí viene el chorizo.

En algunos sitios el chorizo se cura y la manera de hacerlo siempre es secándolo, se rellena la tripa de cerdo, se le hacen perforaciones para que escape el aire y no quede oxígeno adentro, de modo que dure más, y se pone a secar, casi siempre encima del fogón para que se ahúme. También existen unas sales de curado, como la famosa sal de nitro, que es la que les da el color rojo a ciertos embutidos como el salchichón, las salchichas e incluso el chorizo. Si un chorizo es colorado tirando a anaranjado, tiene achiote o color; pero si es de un rojo muy intenso, tiene sal de nitro, una sal de color blanco que, al entrar en contacto con la proteína de la carne, la vuelve roja y le aporta un sabor muy particular.

Desde que llegaron con los españoles, los chorizos hicieron parte del mestizaje de la cocina colombiana, en la que el aprovechamiento del cerdo era muy importante. Antiguamente el cerdo se mataba una vez a la semana, por lo general el jueves o el viernes, y se preparaba todo de manera que durara hasta la siguiente. La carne fresca se aprovechaba, con la sangre se hacían las morcillas, mezclándola con arroz, arveja y un poco de vinagre para que no se coagulara, y con la carne se hacían dos tipos de embutidos, los chorizos y las longanizas, que son sumamente parecidos. El chorizo tenía una particularidad, y es que se porcionaba en piezas pequeñas; no era como esos chorizos largos de ahora, sino de un tamaño corto y fácil de usar, pues un chorizo no debería medir más de diez centímetros. Además, había que curarlo para que se conservara, cosa que se hacía cocinándolo y luego exponiéndolo al aire o al humo, colgado bien alto, lejos de los gatos y de los perros, para que se fuera secando en unas condiciones muy particulares y durara más.

Últimamente han entrado otros chorizos a jugar en el mundo culinario colombiano y aunque nosotros siempre asociamos el chorizo con el cerdo, comienzan a aparecer embutidos que más bien llamaríamos salchichas, como los chorizos de ternera, de pollo, mixtos de res y cerdo, e incluso de pescado. Los llaman así porque pican la carne de estos animales, la mezclan y la meten en la tripa, y para ellos eso ya es un chorizo, pero el chorizo de verdad es el de cerdo.

¿Cómo se come y dónde encontrar los mejores?

En la cocina colombiana tenemos la costumbre de comernos el chorizo solo, generalmente acompañado de arepa y del infaltable limón; dicen que la arepa ayuda a que la grasa del chorizo no pegue tan duro, lo cual es completamente falso, porque la arepa está ahí para que se combinen los sabores. También hay recetas con chorizo, como los famosos garbanzos con chorizo, los fríjoles y, en general, las leguminosas; las lentejas con chorizo y un poquito de curry, por ejemplo, son fabulosas, al igual que las sopas que llevan chorizo picado entre sus ingredientes, aunque para nosotros sigue siendo, sobre todo, una especie de entremés.

De unos años para acá, la industria gastronómica ha hecho del chorizo algo enorme, al punto de que ya no mide diez centímetros, sino que hay chorizos de hasta treinta que se ponen entre panes, como en el famoso choripán o en algunas de las famosas perras que venden en Medellín, esas versiones exageradas de los perros calientes en las que ponen salchicha y chorizo, o reemplazan la salchicha por el chorizo. Sin embargo, apenas estamos entrando en una fase muy importante de los embutidos, que es el secado para conservarlos durante mucho tiempo, como ocurre con el famoso chorizo vela español o con los salchichones y salamis que, a medida que pierden humedad, van concentrando sabores; de eso apenas estamos aprendiendo.

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En Colombia hay especialistas en chorizos como Laura Ángel, la cocinera paisa conocida como la niña parrillera, se le atribuyen algunos de los mejores, y muchos restaurantes de Medellín venden sus chorizos, eso abre el espectro porque en la tierra de los choriceros que una muchacha los distribuya resulta bastante interesante. También están los de Runta, una vereda de Tunja muy famosa por su fritanga, y, por supuesto, los santarrosanos, que son los más reconocidos porque se hicieron un nombre manteniendo entre todos la misma técnica; de hecho, podrían estar a las puertas de obtener una denominación de origen, pues ya existe un acuerdo comunitario entre quienes los elaboran para que salgan siempre bien.

En el Carmen de Viboral, en la cafetería La Especial de don Alberto Toro, venden unos chorizos que son exquisitos, los más reconocidos de todo el oriente antioqueño, los llaman chorizos de punta, son pequeñitos, de unos cinco o seis centímetros, y se sirven con una arepita de bola. Dicen que son "de tecnología de punta", pero el nombre viene de que a quien los prepara le dicen el Punta, porque de niño era muy cansón en el colegio y les sacaba filo a los lápices para chuzar con la punta a sus compañeros; así quedó bautizado, y cuando empezó a hacer chorizos se ganaron ese nombre. En Bogotá, por su parte, eran muy famosos los sitios de chorizos que había antiguamente en el barrio Galerías, por la cercanía con el estadio, aunque ahora, con la prohibición del uso del carbón, son más bien puestos callejeros; en todo caso, un buen chorizo siempre ha sido muy atractivo.

Hoy muchas empresas están haciendo chorizos, Zenú tenía su chorizo clásico, y Colanta, por ejemplo, está sacando varias versiones que intentan acercarse a la diversidad que tenemos en el país. Para una receta, yo me inclinaría por los chorizos hechos con carne picada y no molida, porque permiten encontrarse, al comer, esos trozos de tocino, de carne y de especias, mientras que el molido es como comerse una salchicha y no se nota esa diferencia de texturas que es tan rica. En cuanto a la mejor manera de comerlo, creo que siempre será asado a la brasa, para que el humo le aporte un poco más de sabor y para que escurra la grasa, pues el chorizo debe tener una textura suave y debe ser rico y fácil de comer. Nosotros generalmente lo comemos frito, lo cual es una redundancia, porque el tocino con más aceite no es tan chévere.

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¿Cuál es la diferencia entre chorizo y longaniza?

Básicamente, el chorizo, ya sea de carne picada o molida, lleva trozos relativamente pequeños y se segmenta en porciones, se llena la tripa y se hace el famoso amarre cada diez centímetros, que es el promedio, aunque ahora los están sacando de veinte y hasta de treinta. La longaniza, en cambio, se hace con trozos más grandes de cerdo y de tocino y lleva casi siempre las mismas especias, aunque no se le agrega tanto color, pues se prefiere más natural. Además, la longaniza no se segmenta, sino que se deja la pieza completa y se vende entera; por eso antiguamente se vendía por varas, una medida antigua que equivale más o menos a 80 u 85 centímetros, mientras que ahora se vende por peso. La gente de Sutamarchán, por ejemplo, todavía conserva el cordoncito o la regleta con la que antiguamente medían la longaniza.

En Bogotá, por ejemplo, el tamal llevaba dos longanizas, la roja y la blanca, a la roja se le agregaba achiote para darle color y la blanca no llevaba ningún colorante. Antiguamente, se prefería a la longaniza sobre el chorizo porque sus trozos de carne eran mucho más grandes, con la intención de presentarla como un embutido más elegante, así que todo depende de lo que más le guste al paladar, no hay que buscar mucha diferencia, solo disfrutarlos porque hablan de las bondades que tenemos en la cocina colombiana.

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