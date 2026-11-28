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Gastronomía: Mexicana.
Para hacer estas fajitas usa pimentón, champiñones y salsa inglesa.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 5.
Ingredientes
- 1 kilogramo de cerdo cortado en fajitas
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cebolla cabezona en juliana
- 1 pimentón rojo en juliana
- 1 pimentón verde en juliana
- 200 gramos de champiñones tajados
- 2 cucharadas de salsa inglesa
- Sal al gusto
Ingredientes para acompañar
10 tortillas
Frijol refrito
Sour cream
Guacamole
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Preparación
Calienta muy bien el aceite en una sartén y sella las fajitas de cerdo con un poco de sal. Si es mucha carne, hazlo en tandas para que se dore y no se cocine en su jugo.
Agrega la cebolla y los pimentones, con un poco más de sal.
Cuando los vegetales empiecen a dorar, incorpora los champiñones y la salsa inglesa. Cocina unos minutos más.
Sirve con tortillas, frijol refrito, sour cream y guacamole para que cada uno arme sus tacos.
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Conoce un poco sobre el origen de los champiñones
La palabra champiñón tiene origen en los términos en latín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus). El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.
En Colombia este hongo se cultiva hace aproximadamente 50 años gracias al alemán Alfredo Beck. Desde ese entonces empezaron a surgir otros cultivos que se encontraban mayormente en la Sabana de Bogotá. Entre otros beneficios los champiñones ayudan a regular los niveles de azúcar, la presión arterial y ayudan a fortalecer el sistema inmune.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧