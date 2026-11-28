Cuando los vegetales empiecen a dorar, incorpora los champiñones y la salsa inglesa. Cocina unos minutos más.

Agrega la cebolla y los pimentones, con un poco más de sal.

Calienta muy bien el aceite en una sartén y sella las fajitas de cerdo con un poco de sal. Si es mucha carne, hazlo en tandas para que se dore y no se cocine en su jugo.

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Sirve con tortillas, frijol refrito, sour cream y guacamole para que cada uno arme sus tacos.

Para destacar: ¿Por qué no se debería comer la zanahoria del tamal?

Conoce un poco sobre el origen de los champiñones

La palabra champiñón tiene origen en los términos en latín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus). El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.

En Colombia este hongo se cultiva hace aproximadamente 50 años gracias al alemán Alfredo Beck. Desde ese entonces empezaron a surgir otros cultivos que se encontraban mayormente en la Sabana de Bogotá. Entre otros beneficios los champiñones ayudan a regular los niveles de azúcar, la presión arterial y ayudan a fortalecer el sistema inmune.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧